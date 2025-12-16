圣诞交换礼物收到「报警级」咕𠱸？网民晒出「暗黑机关版」更震撼｜Juicy叮

圣诞节将至，有网民昨日（15日）分享收到一份极具冲击性的礼物，令他不禁直呼：「收到呢个想报警！」帖文瞬间引爆网民热议，更钓出拥用「升级版」的「苦主」，晒出更震撼的「暗黑机关版」。

圣诞交换礼物收到「报警级」咕𠱸 网民晒出「暗黑机关版」更震撼↓↓↓↓

有网民昨（15日）在社交平台发帖表示：「同frd交换圣诞礼物，收到呢个想报警。」

从楼主上载的相片可见，这份礼物是一个印有何伯与新何太深情咀嘴大特写的咕𠱸，两人闭眼陶醉的表情占据了整个咕𠱸，画面极具视觉冲击力。

何伯何太世纪之吻咕𠱸

约77岁的何伯与年轻逾30多岁的「新何太」因在电视节目《东张西望》哭诉450万积蓄被子女取走而成为全城热话。两人高调的「爱情」及何太频出的「金句」，如「你七街瞓，帽再根治我」等，都成为了网民的热门话题。

帖文一出，网民纷纷留言笑到崩溃，直言「全threads最Kam既圣诞礼物头十名非你莫属」，不过，也有人佩服送礼者的「心思」，笑称「谂到整呢个咕𠱸嘅人，系咪都可以叫做算有心思呢？」。有网民则关心楼主与朋友「绝交未」，楼主大方回应：「未，笑到傻咗。」

高手在民间！珠片版咕𠱸暗藏玄机

正当大家以为「咀嘴咕𠱸」已是极限时，留言区竟有另一位网民分享了去年公司抽奖收到的「升级暗黑版」，从他上载的相片及影片可见，这款咕𠱸更具「玩味」。

其中一款与楼主的咀嘴版设计类同，但更「高级」地采用了珠片物料，而另一款则是「极致癫丧版」，咕𠱸表面铺满银色珠片，乍看之下闪令令，充满节日气氛。

然而，当用手在珠片上轻轻一扫，珠片翻动后，竟慢慢浮现出何太的大头照，以及她那句铿锵有力的传世金句：「你七街瞓, 帽再根治我。」如此别出心裁的「黑科技」设计，令网民叹为观止，形容是「阿仪揽枕之后又一力作」，更有人笑言这个咕𠱸「帮助减肥...每次食饭前望一望」。

这两份「何伯何太」主题礼物，似乎成功为今年的圣诞交换礼物大赛立下新标竿，不少网民表示，已经获得灵感：「D人问可以送咩Ｘ嘢我终于识答」、「今日有idea了，多谢你」。

来源：ltlbosco＠Threads