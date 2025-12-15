疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮

天气渐寒，一位婆婆怀疑在黄大仙一天桥露宿3个月之久，有路人越看越心痛，昨日（14日）在网上发帖呼吁「帮帮婆婆」。有好心网民按图索骥，凌晨时分前去探访，结果有新发现。详情见下图及下文：

疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现逐张睇↓↓↓↓

地点：黄大仙一天桥

楼主昨日在facebook群组「东张西望关注组」上载相片发帖，留言指「婆婆喺条桥住咗3个月啦！天气越嚟越冻！帮帮婆婆！🙏」。楼主在回应栏补充「黄大仙天桥度，朝早同夜晚返工都见到」。

相片中，婆婆的被铺和随身行李，静静地放于天桥旁，加上现场无其他行人，场面越发孤清。有网民估计现场可能是「黄大仙龙翔道新光中心行人天桥上面！」、「沙田坳道𠮶条桥」。

网民：天气转冻有没人帮佢

楼主的急切语气引起网民关注，并同情婆婆，建议「俾个帐篷佢挡下风啰」、「最好有个大纸箱🙏🙏」为她御寒。

有人则称「天气转冻有没人帮佢」，于是有人建议「通知社署或区义员吧」、「梗系去揾区议员啦」、「快啲叫差佬都得！😰」或「帮佢报警喇」。

网民凌晨探访有新发现

及后，有按图索骥的网民前去探访，但留言指「刚在桥冇人」、「朋友到咗婆婆应该走咗谢谢你不用去了」、「2025/12/15 00:01 朋友到咗婆婆应该不在位置走咗，谢谢不用去了」。

另有网民客观地提醒，「觉得切勿跟车太贴」、「未清楚内里详情，请勿看表面去批评！」。

还有人在其他地区也见到类似叫人心酸的情况：

•天水围有个都系瞓公园，琴日仲落雨都唔知佢瞓边；

•之前喺中环见过有个阿婆又系成身笠住胶袋；

•我见过中年男仕执垃圾🗑️桶食物来食😭。

•油塘有个阿婆训街训左几年，都冇人跟进😅

