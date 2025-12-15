旺角壮汉当街跪女子 扯衫捉实唔放 后续一反常举动吓窒网民｜Juicy叮

一名壮汉早前在人来人往的旺角街头，当众向一名女子双膝下跪，更加扯衫捉实唔放。扰攘一轮后，壮汉后续的一反常举动，几乎把网民吓窒至退后几步。详情见下图及下文：

旺角壮汉当街跪女子 扯衫捉实唔放 后续一反常举动吓窒网民逐张睇↓↓↓↓

男方似在苦苦哀求

楼主早前在facebook群组「突发马路车cam大全」转载短片发帖，留言指「#网民所提供😅#有关影片，位于九龙油尖旺区『豉油街与山东街 #之间 #花园街』」。

短片分近镜和远镜两部分，片中理平头装穿波鞋的黑衣男子无视人来人往，跪在行人路上与穿蓝色长裙的女子纠缠，壮汉似乎不停说话，像在苦苦哀求，女方则摇头带点抗拒且面露不悦之色，场面一度僵持。最后男方站起时，白色纸袋堕地，并见到手持一瓶樽装水。

女方摇晃企图挣脱

在远镜部分，见到壮汉捉实女方衣脚和衣袖，女方大力摇晃企图挣脱，壮汉更一度激动地促实女方双手。而不远处的街灯旁，也刚好遗下一个与壮汉手持的同款樽装水。

最后，壮汉站起来时似乎显得有点恼羞成怒，双手用力推开女子后，拉一拉自己的外套，头也不回地转身大踏步离开，结束了这场街头纠纷。

网民：一啖沙糖一啖屎

壮汉站起后推开女子一刻，实在吓窒不少网民，有食花生的网民甚至留言「最后𠮶下型」；有人则形容为「反转猪肚就系屎嘅演绎」、「一啖沙糖一啖屎😂😂😂」、「又要跪，人哋唔show（骚）你又发烂渣」。

由于影片没有交代事件起因，网民于是诸多揣测。有人认为壮汉「搏懵唔识嘅？」，也有人好奇「即系点啫」；甚至有人开玩笑指壮汉可能要求老婆买波鞋或「𠮶个人求佢唔好再买嘢啦」；有人则质疑这是否一场「做戏？」。

不少网民猜测发烂渣当街下跪原因，有人估计事件可能与感情纠纷有关，例如「俾条女捉奸？」、「一定系犯咗大部份男人都会犯嘅错啫」、「做咗男人犯嘅错」或「肯定又系叫鸡啦」、「一系衰叫鸡，烂赌」。

有网民对事件感到无奈，表示「加埋成200岁了，唔好搞啲咁的嘢😢」，也有人觉得「都有感情嘅，但呢啲屎坑桥......」；也有人批评女子，认为「得些好意需回手，男人都跪低啦仲想点？」。

资料来源：Edwin Ying Fai＠facebook突发马路车cam大全

