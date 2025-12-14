工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？｜Juicy叮

一年一度的工展会昨日（13日）开锣，一如既往，限量优惠成为全场焦点，当中，原价460元、现售仅「1蚊」的鲍鱼福袋，每日限量20份，引来大批市民清晨5时便到场守候。

网上热传昨首日争夺战激烈画面，一名灰衣男子的身影脱颖而出，其独特的「跑位」在网上引发热议，有楼主贴出有线新闻的片段，并附上问题：「灰衫男咁样算唔算打尖？」

工展会抢鲍鱼「打尖」罗生门 灰衣男「神之摄位」史诗级夺冠 网民激辩：肉酸定实力？↓↓↓↓

从网民在社交平台贴出有线新闻的片段，可以巨细无遗地重组这位灰衣男子的夺魁之路。

开闸前，他早已占据铁马后的第一排有利位置，以上身灰衣笠头、脸蒙口罩，一副「有备而来」的战斗格，蓄势待发。

「神跑位」全分析：跑过龙愕然后捐入

当大会一声令下，他应声如箭般弹出，凭著惊人的爆发力，瞬间已抛离大部分对手，与另一名红帽男子并驾齐驱，跑在人群的最前方。

然而，或许是求胜心切，他的速度快得让他直接冲过了摊位的入口红带，「跑过龙」的一刻，其肢体动作明显流露出一丝错愕。

电光火石之间，他没有选择绕到队尾重排，而是做出了一个惊人的决定：一个急煞，身体顺势压低，竟从红色的排队绳下「捐」了进去，不偏不倚地走在红帽男的前方，以「神之摄位」成功夺得队伍的第一个位置。

最终，他施施然地站直身子，安稳地站在摊位之前，成为抢得「1蚊鲍鱼福袋」的冠军。

网民：「跑外档都赢，有啲料」

这段如史诗级的抢购过程，瞬间掀起网民「食花生」式热议，对于楼主「算唔算打尖？」的提问，网民之间有激辩。

有网民认为，在当时混乱的状态下，根本无所谓队伍可言，能跑到第一位就是实力，直言「OK啦，佢系跑得最快𠮶个」，而且「用自己方法 抵第一」，甚至有人以赛马比喻，大赞他「跑外档都赢，有啲料」。

另有网民则坚持，无论如何，不按规矩排队就是打尖，狠批其行为「够哂肉酸 」及「呢啲人真系好肉酸」。

网民赛车式旁述：「FIA要调查啦！」

不过，最精彩的莫过于将整件事「赛车化」的留言，网民们化身赛车旁述员，以专业术语幽默点评。

有人笑称要判罚：「过咗Pit Lane线少少地罚5秒啦」，更有人认为这是「直头unsafe release la」，甚至有网民搞笑地表示「FIA investigating」（国际汽车联盟正在调查），整个讨论充满了「Drive through penalty」和「Box box box stay out」等赛车迷才懂的术语，创意十足。

董骠腔旁述：「闸开啦！啲人冲晒出嚟，宜家都唔知边个打边个呀...」

除了赛车梗，也有网民从中看透人生百态，感叹「为咗1蚊，可见人生百态」。

有人更抵死地模仿已故著名赛马旁述员董骠的腔调，写下：「闸开啦！啲人冲晒出嚟，宜家都唔知边个打边个呀，黑人...灰人...白人...灰人黑，左边一札...右边一札，哗！成堆人一齐过终点呀！！」充满集体回忆的腔口引来一片共鸣。

无论如何，事件最终在笑声中落幕，网民普遍认为，不论灰衣男的行为是否属于「打尖」，他确实「用自己最快方法去到队头」，正如其中一位网民配合圣诞节气氛所言：「佢笠住个头带个口罩做嘢，佢做足思想准备，耶稣都留佢唔住啦。」

来源：ka_po_0607＠Threads、有线新闻影片截图