大埔宏福苑五级火｜迁入安置居所收到捐赠家电 灾民谢谢每一位好人 感慨：无谂过突然无得再返屋企｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:18 2025-12-13 HKT
发布时间：11:18 2025-12-13 HKT

小小的窝装满深深的暖。一场无情大火撕裂家园，夺走砖瓦，却同时映照出人性最温柔的光芒。有失去家园的大埔宏福苑灾民获安顿入住安置居所后，带著破碎的心发相分享往进避风港的心路历程，字里行间颤抖著对无数陌生善意的感恩，感动不少网民。

据楼主描述，获安排入住一个「有雪柜、风扇、热水炉、电磁炉、饭煲、电脑的小窝居」，并得到各方好心人的帮助，感受到「身边满满嘅爱」。详情见下图及下文：

迁入安置居所收到捐赠家电 灾民谢谢每一位好人逐张睇↓↓↓↓

楼主：无试过短时间咁多冲击

楼主昨日（12日）上载新居相片发帖表示「入住的第一天，有雪柜、风扇、热水炉、电磁炉、饭煲、电脑的小窝居，谢谢每一位好人」。

楼主续称「无试过短短时间受到咁多冲击，担心记挂的事仍有一堆堆，但知道生活总要慢慢重回轨道，感受到身边满满嘅爱，好多朋友系咁问有冇嘢要帮手，有系咁叫我食饭 （我一日食足三餐㗎）、有专登过嚟一齐食饭、有不断要俾物资、有自己再忙都揾帮手陪伴我同家人、有叫同事帮手留意爸爸嘅情况、有当我每次有事，即使倾谈数句都令我安心下来的」。

楼主：从来无试过泪水不停

楼主坦言「从来唔钟意分享自己内心的，但原来讲出嚟压力真系会抒发到，谢谢每个嘅问候、陪伴、帮手，仲有好多嘅祷告。其实有啲事返工都会遇到，当刻都算冷静面对，但当发生喺自己屋企人身上，最唔冷静嘅反而系自己，从来无试过泪水不停，原来有啲决定真系好难、好难落，好希望一切会好起来」。

万千感慨的楼主表示「有啲嘢可能会突然消失不见，无谂过突然无得再返屋企、无谂过每日必经嘅路，会突然无得再行、无谂过有啲说话你同佢讲， 佢都唔知听唔听到。好好珍惜活著嘅每一分每一秒、好好珍惜你爱的及爱你的每一位」。

楼主：香港人真系好有爱

楼主在回应栏补充「香港人真系好有爱❤️其实自己算好彩的，住喺烧得唔算严重的一栋，但唔知几时先有机会返去睇下，而爸爸喺火灾前入院，但最近情况变差所以有感而发，自己系一个坚强嘅人，所以一定会支持住的，谢谢每句打气加油❤️大家都要一切安好 」。

楼主：陆续收到大家捐赠嘅家电

在回应网民「睇相知道个环境比较简陋少少但未致于差，但唔知点解我透过呢张相感受到温暖，希望你振作，面对前面条路唔易，加油🙏🏼🙏🏼」的留言时，楼主表示「其实觉得好好呀，只系住两个人会有少少细，但入面充满大家嘅帮助同爱」。

楼主举例指，「第一日就有装好床架、有床褥，陆续又收到大家捐赠嘅家电，啱啱仲有义工们帮手搬上嚟嘅洗衣机，仲有师傅极速安装好。所以一啲都唔差，好多谢帮助过我哋嘅每位❣️」。另有人鼓励「希望你也可以自己有能力帮助更加多人，一点点来感染所有人，帮助别人的重要性，施比受更有福」，楼主以「一定会💪🏻」作回应。

同路人：时间系最好嘅良药

有同路人则留言「我都可以话系经历过家破人亡嘅。你有多支援，但我当时得我自己一个人，冇人支援。要生存就要坚强。我自己一个人都能够挨过，你应该冇问题。请记住：时间系最好嘅良药。时间系会治疗你嘅创伤同埋悲痛。加油！加油！」。

不少网民也纷纷留言表达关心与支持。有义工向事主问好，并表示「冇谂过会撞到住客」，「我有份帮你哋setup（建立）啲嘢」，「好开心，可以暂时帮你安定落嚟」。该义工更鼓励事主「有咩就走落去揾义工帮手啦，佢哋全部都好好人」。

网民：你哋真系好勇敢

另有网民表示：「呢两个星期睇咗好多宏福苑街坊嘅伤心故事，好想讲：你哋真系好勇敢！请记住，我哋一直在关注、在陪伴，你唔系一个独行」、「虽然素未谋面，但只想讲声，保重」。

其他网民也送上祝福与鼓励，包括「加油 & 保重 ❤️‍🩹 路仍长但会好起来的」、「加油，希望你嘅生活可以慢慢稳定返落嚟。如果你有物资需要都可以话俾我知，我之前都有份揾物资同送物资，应该都可以帮到手😊」、「你都算正面嘅一个人，你好叻👍🏻」、「希望之后会有更好嘅安排，令你哋生活得愈来愈好」、「都祝你之后嘅路会更好，更开心幸福」。

资料来源：mylittle_something＠Threads

