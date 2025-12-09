土瓜湾街市肉档被指「一肉两价」 女肉贩「一秒神技」手法全公开 街坊$220买教训：点解细嚿嘅仲贵｜Juicy叮

有在土瓜湾居住了十多年的街坊在网上发文，大呻在一间肉档买餸时的「中伏」经历，直言「冇面见人」，他披露中伏于女肉贩的「一秒神技」，令他当场「呆一呆」，最后付出$220元买了教训：「点解细嚿嘅仲贵？」

土瓜湾街市肉档被指「一肉两价」 女肉贩「一秒神技」手法全公开 街坊$220买教训：点解细嚿嘅仲贵↓↓↓↓

有网民在「To Kwa Wan 土瓜湾之友」FB专页发帖表示，自己光顾土瓜湾街市内一间肉档，这只是他第二次帮衬。

他当时看中一块牛腩，但因为份量太多，便请档口的女店员将牛腩一分为二，只打算买其中一半。

女肉贴秤肉以身挡视线

岂料，女店员顺手拿起其中一份较大的去秤，报价二百多元。楼主忆述：「其实未秤之前我一直话要少啲，所以坚持要另一旧细块嘅」，但店员竟口中念念有词，更「用身体挡住我视线秤完话$220！」

楼主当场「呆一呆」，细的一块竟然比大的更贵？他立刻追问原因，他引述当时与女肉贩的对话：「跟住我问佢几钱一斤......第一嚿$168，第二嚿$188」。楼主不禁惊呼：「同一块牛腩两个价」，质疑档主手法极不老实。

从楼主上载的相片可见，涉事肉档挂满鲜肉，而他最终以$220元买下该「较细」的牛腩，他将牛腩放在一个草菇盒旁作对比，以显示其大小，可见仅仅略长于该盒子。

街坊网民：依间牛肉档出哂名海鲜价

帖文一出掀起街坊网民热议，原来不少街坊都曾有过不愉快经历，有指该档的价钱是「海鲜价」：「呢间真系态度差之余，仲要价钱随口噏」、「呢档出咗名唔老实同串咀」、「依间牛肉档出哂名海鲜价」，有街坊指：「我帮衬过佢一次之后冇再帮衬。」

除了价钱问题，街坊更指店员的态度恶劣：「成日闹人！」另一位则分享被嘲讽的经历：「可能我广东话唔系好正，就问几钱一斤，果个八婆话，好贵嘅，我冷笑答，洗唔洗1000蚊一斤啊？寸到死。」

有网民更踢爆该店卫生及经营手法问题，例如「新鲜同埋冻肉两沟」、「入面劲多老鼠」，有人更爆料：「上次仲坤个客，话条毛巾遮住果嚿冰冻牛小排系新鲜」。

网民纷纷向楼主献计，有人建议当时应拒绝购买：「摆明揾水鱼，咁就唔买啦～」，也有人提议向有关部门求助：「1823帮到你」、「打畀海关」。

来源：「To Kwa Wan 土瓜湾之友」FB

同场加映：大埔烧腊店疑靠「砧板挡」出蛊惑 $263烧味过年开盒中大伏↓↓↓↓