后楼梯烧衣劲猛火 大叔懒理旁人苦劝 扬言烧埋今日唔烧 凶管理员：唔好淋熄佢｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火是一场大火无情的血的教训。一位大叔却似乎无视火灾风险，在后楼梯烧衣纸，被斥责时仅抛下一句「烧埋今日唔烧」，转头更加怒喝管理员，表明「唔好淋熄佢」。详情见下图及下文：

后楼梯烧衣劲猛火 大叔懒理旁人苦劝 扬言烧埋今日唔烧 凶管理员：唔好淋熄佢逐张睇↓↓↓↓

楼主：无药可救、四处遗祸

楼主前日（6日）在社交平台Threads转载短片发帖，批评片中在后楼梯烧衣纸的大叔「无药可救、四处遗祸」，感慨「敏感时期（宏福苑五级大火后不久）仲搞啲咁嘅嘢」。楼主及后在回应栏补充，「Sorry（对不起）唔记得讲系群组转发，我非当事人。嬲得滞唔记得补充返。🙏🏻🙏🏻

短片长约1分06秒，现场为一栋大厦9楼的后楼梯梯间，防烟门半开著。穿背心的大叔正以化宝桶烧衣纸，铁桶内火光熊熊，火舌一度升至人咁高；大叔身旁的白衣男，相信是接报道场处理的管理员。

女子喝停：唔可以咁样㗎

短片中，听到一名女子在怒斥大叔，直指「唔可以咁样㗎......拿你再要咁样，我真系报警㗎喇」。女子续批评「仲要咁样行开咗个火，头先」。

大叔指著火种回应，称「我睇住佢烧㗎」，女子于是训斥「你睇住都唔可以㗎」，大叔为息事，挥一挥手扬言「烧埋今日唔烧」。

此时，提著胶桶的管理员建议淋熄火种「我帮你淋返熄佢」，但大叔提高声调阻止，称「唔好淋熄佢」。

女子：唔可以咁样闹管理员

此情此景，管理员无奈地回望疑似正在拍片的女子，女子看不过眼反驳大叔，称「拿，可以咁样㗎，你大声，就唔可以咁样咁样闹管理员呀」。

接著，大叔拿起化宝盆旁的长铁枝翻动衣纸，现场白烟滚滚。女子续称「嗱，我有晒影片，我真系会报警㗎，你再咁样。有咁大嘅教训（宏福苑五级大火）你都唔听！」。最后，大叔扬手似乎示意已完成烧衣纸，管理员表示「我等佢熄咗我先走」。

网民：真是有好多呢类人

有回应的网民留意到现场防烟门半开，指「开住防火门嚟烧，惊死啲烟入唔到人哋间屋」。另有不少人看不过眼大叔的行径，满有共鸣并留言分享自身遭遇。

有人忆述，家中长辈「以前都系咁」，但经劝导后已改用「楼下公用化宝炉度烧」。有网民则分享亲身经历，表示「记得隔离屋入伙时，在家中烧嘢仲打开门，成走廊都是烟，当时真是火都嚟埋，即刻打电话俾管理处处理。真是有好多呢类人。」

有在旧楼居住的网民表示：「住旧楼好多呢啲，过时过节⋯⋯走廊就好大阵烧衣味」；有人更遭遇恶劣情况，表示「我个邻居都会喺走廊烧衣，话佢仲会闹返我转头。同管理处投诉都冇用，仲要长期打开防火门🤬」。

网民怒斥行为如纵火

甚至有网民经历过因此而走火警，称「我大厦都试过，有人后楼梯烧纸皮 ，结果火警钟响，全橦楼走火警」。

面对冥顽不灵者，有人表示：「都只能够每次打去揾管理处啲人嚟叫得走佢，自己去同佢讲，佢系唔听」。有网民直接批评此行为是「纵火」，认为「烧衣就落街烧啦，喺后楼梯有乜事点算，佢喺度纵火」。

更有网民分享最终解决方案，指出「上次我住嘅大厦都有人喺走火楼梯烧嘢，搞到成座大厦都系烟，有人劝唔掂索性直接报警」。

资料来源：maggieleecf＠Threads

