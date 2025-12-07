「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟｜Juicy叮

大埔宏福苑上月底发生惊天五级大火后，市民闻火色变，对星星之火可以燎原一事相当敏感。有大厦居民自爆楼上住户有乱抛烟头恶习，早前更怀疑因此而酿成火灾，屋外渠管被「天降」烟蒂烧焦，留下的恐怖龟裂纹触目惊心。详情见下图及下文：

「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户惊到震逐张睇↓↓↓↓

楼主：厕所花洒射水灭火

楼主昨日（6日）在社交平台Threads以「吸烟祸害」为题发帖，留言忆述火警的惊险经过——

「睇到好多人话楼上掉烟头，自己屋企真系因为楼上掉烟头火烛‼️𠮶日系星期日，如果出咗街，间屋真系玩完，好在当时有人喺屋企，但因为无水喉，得厕所花洒，其实都射咗阵水先灭到火，好在当时天气唔太干燥」。

楼主续指「真系好惊，惊到震，因其实𠮶个位置系煤气表嚟，当时成层都有闻到烟，都出嚟问咩事。灭完火，即刻大声闹楼上，条茂利𠮶晚仲要唔忿气淋水落嚟！！」。

楼主补充「试过有一日，喺去紧厕所𠮶时，被佢淋到水㗎！！其实佢都掉咗十几年，隔离屋都闹咗佢十几年......我自己后来揾嘢去挡，所以唔知佢无再掉定挡到啦」。

楼主：真系精神好紧张

接著，楼主爆料指「呢件事加上半年前，𠮶层都发生过半夜走火警，真系烧死咗人，有一段时间我真系唔敢瞓，听到警钟、消防车或者异味，都会即刻望下听下」。

楼主无奈地称「真系精神好紧张......本来今年叫好啲，点知😮‍💨，呢几日又是一有声就会四围睇睇，本身楼上食烟都已经被逼吸二手烟，四方八面咁攻入屋，唔知佢系咪行嚟行去咁食......」。事主在回应栏进一步透露，「佢仲要𠮶晚淋水觉得佢无错」。

网民斥离谱提议报警

虽然帖文并无提及事发地点，但因应事主的遭遇，网民身同感受提出各式看法。有人建议事主先厘清对方身份，指出：「租客定业主？如果租客就通知业主赶佢走，火烛起嚟佢间屋都冇埋。如果业主，装Cam（摄录镜头）告佢高空掷物」。

有网民则直接提议「报警，叫阿Sir执起（烟蒂）验DNA！离谱」，希望透过法律途径追究责任。另有网民提出应对方法：「电梯贴纸条加照片」、「放大盆水在那个凹槽，水里面放盐才不会长蚊子，丢下来至少能灭火」。

有网民进一步提出：「可唔可以执啲烟头拎去报警？验DNA告佢谋杀？...至少都可以告个乱掉垃圾？」。有网民更加谴责：「真系咩人可以衰到咁😡？差啲烧咗人屋企，呢啲人真系有报应」。

资料来源：bluebell_raindrop＠Threads

