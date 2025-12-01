大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火烧毁不少人的家园，四方伸出援手，有人捐出生活最后的裕余，盼望灾民在陌生的炉灶重新升起炊烟的艰难路上，能尽绵力地助上一把，并种下善心的种子。

捐款随缘乐助，多多益善，少少无拘。有失业4个月的物理治疗助理自爆，大力支持女朋友捐款，虽然「$300死悭我哋食足一星期」。有回应的网民看得眼湿湿，有人指「你哋嘅$300更宝贵」，并认为「将自己仅有嘅都捐出帮更有需要嘅人，福报系好大嘅」，预祝楼主「好快会揾到工」。详情见下图及下文：

物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期逐张睇↓↓↓↓

楼主：女友捐咗$300俾灾民

楼主日前在社交平台Threads以「捐款」为题发帖，指「失业咗就嚟4个月，生活悭得就悭，唔肚饿就食少一餐。突然女朋友话对唔住，做咗件事怕我会嬲。我问佢咩事，佢话用咗$300捐俾宏福苑嘅灾民。我话，点解要嬲？佢即刻笑返😚（$300死悭我哋可以食足一星期）。我宁可花钱落一个心地善良嘅妳身上，信自己，揾到工，最多现在一齐食包❤️」。

在网民的追问下——「你做边行？写出嚟睇下会唔会有真香港人嘅老板咁啱要请人」、「师兄做边行呀，可以有需要可以介绍下俾你」、「需要揾咩工？散工日薪做住先得唔得？」。

楼主失业前任职物理治疗助理

楼主透露自己「之前做咗4年全职物理治疗助理，现在读书增值中」，但由于「课程限制未能炒散」，因此目前仍处于失业状态，但他对未来充满希望，表示「多谢你，努力中，现在读紧书，希望之后有出路」。

网民为楼主及其女友的善举感到动容，纷送上祝福。不少网民鼓励楼主「加油！一定会有好消息，因为好人一定会有好报」、「好人一定揾到好工！」，并祝福他们「你哋嘅$300更宝贵，祝楼主好快揾到工，两位幸福快乐。

网民赞楼主女友：好女仔

对于楼主的女友，网民们更是赞不绝口，称赞她「心地善良」、「好女仔」，更有人直言「娶得！结婚揾我，送花球俾你哋！」，并建议楼主「要好好珍惜佢，佢系一个好女仔嚟」、「要珍惜呢个咁好嘅女朋友，用一生去守护佢」、「有同理心嘅人，可过世🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️」。

除了打气和祝福，许多网民也分享了自己或身边人面对困境仍乐于助人的经历。有网民表示：「将自己仅有嘅都捐出帮更有需要嘅人，福报系好大嘅，师兄好快会揾到工，加油」。

网民睇到眼湿湿

亦有网民分享：「睇到眼湿湿是否正常，师兄一定好快可以揾到工」。不少人强调「好感动，真男人呀兄弟！！！希望你极速揾到工，最后同呢个人美心善嘅女生结婚，幸福一世！！！👍🏼」。

更有网民指出：「只要有一颗善心，那怕捐一蚊，都可以帮助别人，香港地每人捐一蚊都有700万啦，系咪🙏祝你早日揾到工作，善有善报。」

网民：我都失业咗半年也捐咗钱

在分享自身善行的网民中，有人提到：「我都失业咗半年，但都捐咗钱，尽少少绵力🙏🏻」。甚至有网民背负巨款，仍选择捐款：「我都欠了巨款，虽然捐咗几百，代表大家一齐分享爱，你一定可以揾到工作」。

一位在屯门从事饮食业的网民则表示，在试工拿到300元后，便将其捐出，并透露自己「哩几日无一晚瞓得好」，即使自己吸烟，也决定「会整息晒dum（掉）落垃圾桶，我情愿食少几包烟将啲钱去损咗去」。

另一位网民提到，虽然老公并非失业，但因月头去了旅行加上女儿保险费未交，「两个月都手头过得好紧」，但他们仍「都捐咗好少少少少钱」，并鼓励楼主「信自己，揾到工」。

还有「悭食」同路人称「我都系😭😭出街食个饭我都谂过度过，谂完都系屋企自己煮个面，但捐钱唔谂喇，尽做，最紧要钱去到有需要嘅人度，共勉之」，楼主则回应：「我都系咁话，反而我多谢另一半帮我决定呢一步」。

楼主：食多几餐蒸蛋捞饭

另一位有工作的网民也感同身受：「好有爱🥰我自己同你一样都系食嘢好悭嘅人，虽然我系有工返，但我有好沉重嘅开支。我同你女朋友一样，不假思索去咗捐款，$1000我都唔舍得使喺自己身上，但我愿意使喺重要嘅人，甚至素未谋面有迫切需要帮助嘅大埔灾民。我相信个天一定会眷顾你，好快就会揾到工💪」，楼主对此亦回应：「我都系咁话，最多咪日日食多几餐蒸蛋捞饭」。

还有人好奇「$300点样一星期 最多日日2送饭」，楼主慷慨回应，称「唔系讲笑，好多餐都系蒸水蛋，有时就粟米，蕃茄炒强，炒生菜，炒豆角，呢几类真系好平」。

有网民总结：「睇咗好多留言， 身同感受，好明白大家都生活艰难，我都有略尽绵力， 捐钱不会计较多少，只要有心大家一齐支持有需要帮助嘅人，共渡难关，一齐加油💪」。

更有热心网民主动向楼主提出：「想请你哋食饭」、「你唔介意的话，揾日叫埋你女朋友一齐食饭，小弟一餐半餐平平地冇问题👍🏽」。

