Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:01 2025-11-28 HKT
发布时间：13:01 2025-11-28 HKT

大埔居屋宏福苑8幢大厦同时搭棚修葺外墙，本月26日却发生「火烧连环楼」五级大火惨剧，酿成多人伤亡。当中7幢大厦起火，仅宏志阁未受严重波及。

就在这随时发生大火的危急关头，宏志阁管理员冒险上楼敲门喊火烛，呼吁走火，有住户特别感谢救命之恩；网民也大受感动，向「无名英雄」致敬。详情见下图及下文：

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩逐张睇↓↓↓↓

敲门告知大家火烛离开

楼主昨日（27日）在社交平台Threads以「宏福苑火灾」为题发帖，指「感谢宏志阁管理员，当时有敲门告知大家火烛离开，因大部分住客过去因维修工程，大半年习惯把窗紧闭，很多人不知道正在火灾。代街坊post（发帖），感谢管理员救命之恩」。

有回应的网民分享同类经历，透露「我阿姨都系管理员上楼敲门，先知火烛。感谢佢！🙏🏼」。

网民：无名英雄 值得表扬

网民对管理员在危难中的尽心尽力的表现大嘉赞许，形容为「无名英雄 🙏」、「绝对是你们的守护天使」，认为「值得表扬👍」，「甚至要开名表扬！」。

网民纷「多谢管理员🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥺」，并「希望管理员安好」、「希望该管理员一生平安🙏🏻」、「好彩仲有，有负责任嘅管理员」、「感谢管理员🙏🏻希望佢都平安🙏🏻」、「管理员好人一生平安健康有福气」、「希望大家都平安🙏管理员功德无量、一切安好！」、「谢谢这位尽负嘅管理员，好人一生平安，佢安全吗？🙏🙏」。也有人实际地建议「这么负责的管理员希望之后的薪资待遇也能提高一些」。

还有细心的网民分析住户当时的情况，指「啲窗长年被发泡胶贴著，窗外又长年被棚网包围著，开窗都无用，长年活在封闭不见天日的环境下，居民真的苦不堪言......在睇唔到听唔到屋外环境下，唔系开著电视新闻、收音机、手机或亲友通知，又没有响火警钟，真系外边烧著都唔知😖」。

资料来源：agnes.777777＠Threads

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

相关阅读：大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

相关阅读：大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
10分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前