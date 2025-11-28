大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮

大埔居屋宏福苑8幢大厦同时搭棚修葺外墙，本月26日却发生「火烧连环楼」五级大火惨剧，酿成多人伤亡。当中7幢大厦起火，仅宏志阁未受严重波及。

就在这随时发生大火的危急关头，宏志阁管理员冒险上楼敲门喊火烛，呼吁走火，有住户特别感谢救命之恩；网民也大受感动，向「无名英雄」致敬。详情见下图及下文：

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩逐张睇↓↓↓↓

敲门告知大家火烛离开

楼主昨日（27日）在社交平台Threads以「宏福苑火灾」为题发帖，指「感谢宏志阁管理员，当时有敲门告知大家火烛离开，因大部分住客过去因维修工程，大半年习惯把窗紧闭，很多人不知道正在火灾。代街坊post（发帖），感谢管理员救命之恩」。

有回应的网民分享同类经历，透露「我阿姨都系管理员上楼敲门，先知火烛。感谢佢！🙏🏼」。

网民：无名英雄 值得表扬

网民对管理员在危难中的尽心尽力的表现大嘉赞许，形容为「无名英雄 🙏」、「绝对是你们的守护天使」，认为「值得表扬👍」，「甚至要开名表扬！」。

网民纷「多谢管理员🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥺」，并「希望管理员安好」、「希望该管理员一生平安🙏🏻」、「好彩仲有，有负责任嘅管理员」、「感谢管理员🙏🏻希望佢都平安🙏🏻」、「管理员好人一生平安健康有福气」、「希望大家都平安🙏管理员功德无量、一切安好！」、「谢谢这位尽负嘅管理员，好人一生平安，佢安全吗？🙏🙏」。也有人实际地建议「这么负责的管理员希望之后的薪资待遇也能提高一些」。

还有细心的网民分析住户当时的情况，指「啲窗长年被发泡胶贴著，窗外又长年被棚网包围著，开窗都无用，长年活在封闭不见天日的环境下，居民真的苦不堪言......在睇唔到听唔到屋外环境下，唔系开著电视新闻、收音机、手机或亲友通知，又没有响火警钟，真系外边烧著都唔知😖」。

资料来源：agnes.777777＠Threads

