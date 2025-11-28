大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火大量善后工作持续。有已为人妻的宏福苑居民临危不乱，事后在网上亲述携两猫一同脱险的经过，坦言「有一刻同死神好接近」，形容「好似发咗场超级世纪噩梦咁」，并传授实用的宠物撤离方法，间接曝光了携猫逃生的神勇经历。详情见下图及下文：

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法逐张睇↓↓↓↓

楼主：带走两只猫离开

楼主昨日（27日）在社交平台Threads发帖亲述携猫脱险经历，指「我就系住宏福苑，真系有一刻同死神好接近，唔理屋企变成点，屋企啲香水，值钱嘢，咩都好，我咩都可以唔要！总之我最后带走到两只宝贝猫离开危险就已经安乐了」。

「暂时会住喺屋企人朋友家的」楼主续称「未试过一个人可以咁头晕，脚都软晒，手劲震。欲哭无泪，琴日（26日）完全等死等审判咁嘅状态，好彩终于熄灭！真系好多谢消防员同班记者咁辛苦，仲有救小动物嘅义工🙏。好似发咗场超级世纪噩梦咁......希望其他街坊都安好」。

安顿过后，自称曾感「方寸大乱」的楼主，在回应栏上载两只爱猫相片报平安，留言指「送上两只肥仔照～多谢大家🙏。香港人好有爱嘅。（琴晚（26日）影，所以手震）」。

网民好奇袋猫工具

网民对楼主的神勇经历大感好奇，提问「想问吓你系抱佢哋逃走定系点🥺定用咩袋佢走。Ps（备注）：家中有7小猫🥺」、「主子要点保护保安离开？ 我想学习定😭😭」。

楼主回应指「一只用飞机笼，另一只用洗衣网袋，系之前睇新闻学返嚟，无谂过自己做得著😿。你有7只，可能有车仔加袋会方便啲？🤔」、「我一只就用飞机笼，另一只就用洗衣网袋（都系之前睇新闻学）估唔到竟然咁不幸用得著......」。

网民：原来可以用洗衣网

网民赶紧学起来，指「原来可以洗衣网🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻谢谢资讯！最紧要猫猫同人都无事！！祝福你🙏🏻」。

另有网民分享自己的准备心得：

•我准备咗中size（大小）红白蓝，套2个打孖上，左右膊头可以孭，再加背囊。希望唔需要用到」。

•我喺床头都系放定个红白蓝，宜家谂紧......洗衣袋加笼定红白蓝孭住走好啲？

•一定要有手提笼同宠物洗衣袋，仲要每只都要独立有。本人有3只猫，都放定3个手提笼同洗衣袋。仲要将重要证件放定喺一齐，一有事故第一件事捉猫先。

楼主临危不乱？方寸大乱？

接著有网民希望楼主「可以分享一下，你点样临危不乱，带著两只猫猫逃生？我自己都有两只猫猫，但比较活跃难捉，都担心，touch wood（大吉利事）出事嘅时候时点样带佢哋走佬？预备啲乜嘢袋嚟捉住佢哋？」。

楼主回复指「其实当时我系方寸大乱，但好彩屋企有飞机笼同埋我用咗洗衣网袋，杀到埋身就唯有大力少少塞佢哋入去（当然都就住度力）」。

其他网民也热心传授心得：

•平时训练一下外出啦，由夜晚入袋行公园做起；

•平时练习捉下佢哋，我屋企只猫之前都会跑嚟跑去，捉多咗就无问题；

•本人有2只救回来嘅浪浪都惊青，带去睇医生都系用宠物洗衣袋笠佢哋入手提笼㗎。

另有网民感慨「面对生死关头，人同猫猫系最重要，呢啲有钱都买唔返」，获楼主应同「讲得啱，唔带走佢哋我会后悔一世！」。

资料来源：sscentgarden＠Threads

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

相关阅读：大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！