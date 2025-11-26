「最揼心」六合彩全中6个字却收$680 6800万金多宝擦身过 事主女友揭致命原因：「好揼Ｘ！」｜Juicy叮

6800万六合彩幸运二金多宝昨晚（25日）搅珠，有女网民在搅珠后，公开男友的六合彩票，爆粗表示「好揼Ｘ」，原来男友虽命中全部6个搅出号码，却因为一个「致命原因」，令他仅获得$680元的奖金，巨额奖金化为泡影引发网民热议。

「最揼心」六合彩全中6个字却收$680 6800万金多宝擦身过 事主女友揭致命原因：「好揼Ｘ！」↓↓↓↓

有女网民昨晚在六合彩金多宝有搅珠结果后，在「齐齐研究六合彩！」FB专页发帖表示「我男朋友好揼Ｘ」，她上载男朋友为6800万「幸运二金多宝」购买的六合彩票，男友共购买了两注电脑彩票。

搅珠结果公布后，这期六个中奖号码，即1、2、17、35、37、48，竟奇迹般地全数出现在他所购买的两注彩票之上，不过，命运却与他们开了一个巨大的玩笑，这六个号码并非完整地排列在同一注内，而是被巧妙地在两注中分散开来。

最终，这两注本应带来额奖金的六合彩票，其中一注因中了3个搅出号码而获得七奖，奖金为港币40元；另一注则因中了4个号码而获得五奖，奖金为港币640元。两者相加，总奖金为680元，与6800万的头奖相比，差距十万八千里，楼主在帖文中亦以一句「好揼Ｘ」来形容这份极度懊恼的心情。

网民提醒方知两注皆中

楼主在和网民互动时，亦有超味小插曲，当有网民好奇询问总奖金时，楼主初时仍懵然不知两注都有中奖，回复道：「上面果条无，下面果条收$640。」

幸得数位细心的网民提醒：「上面𠮶条都有$40收」，她才恍然大悟，并解释称：「你啱，我哋都无留意到」、「俾果两个上下调转扰乱了」，承认当时只专注于号码的排列顺序。

网民：电脑飞姐，自己画就真系揼喇

帖文在网上引发热议，网民的反应各异。有人以幽默的方式调侃，笑称：「加埋中头奖。」有人更搞笑地表示：「你试下申请COMBINE CERT，睇佢受唔受。」

有网民从理性角度分析，认为电脑彩票本无从选择，实属运气使然，留言道：「又唔系自己拣，有咩好揼Ｘ啫」、「电脑飞姐，自己画就真系揼喇」。有不少人分享自己类似的经历，感叹「我都试过。分布晒系2行度」。

尽管与巨奖擦身而过，楼主在回应留言时，透露依然保持乐观的心态，她说：「系可惜机会不是他的，下期再努力」

来源：「齐齐研究六合彩！」FB