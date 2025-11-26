港铁型男搭霸王车「10秒突围」 4职员防线遭1招KO 港铁：已通知警方｜Juicy叮

一名身穿黑白间条运动套装的「型男」，在港铁南昌站疑因逃票，与多名港铁职员上演一场「突围战」，最终在4名职员包围下，仅用10秒成功突围逃脱，过程被现场乘客拍下在网上流传。

港铁型男搭霸王车「10秒突围」 4职员防线遭1招KO 港铁：已通知警方↓↓↓↓

有网民在「车cam L（香港群组）」Facebook专页发布一段影片，帖文标题为「南昌港铁站，用两蚊卡遭断正？？为追堵截」，引发网民关注热议。

事发在港铁南昌站近A出口的大堂，影片中，一名身穿黑白间条运动套装的年青「型男」，疑因逃票被多名港铁职员拦截。

从影片可见，当时至少有四名身穿黄色制服的港铁职员，正将该名间条衫男子围住。一名女职员和一名男职员更上前，张开双手筑起「人肉围墙」，试图阻止男子离开。

港铁职员：「我依家要报警，停低！」

现场气氛紧张，职员不断高呼：「我依家要报警，我依家要报警，停低！」、「停低！冷静啲！」，而该名男子则显得相当不合作，一边挣扎，一边反驳：「你唔好㧬我！」，完全没有停步的意图。

双方僵持不下，该名男子多次试图冲破防线，他不断要求职员不要推他，以此招乘职员不备，突然发力，绕过职员的拦截，拔足狂奔，向出口方向逃去。几名职员立刻尾随追赶。

影片曝光后，大部分网民都对该男子的行为予以谴责，狠批他「肉酸」、「正乞丐」。有网民留言嘲讽：「俾人捉到咪乖乖俾罚款算X数啦......走甩都变通缉犯......」、「咁大个人 搭车都冇钱」、「身光颈靓，好眉好貌，个脑仲系小童」，认为为了区区几元车费而犯法兼被拍上网，实在是得不偿失。

港铁：查票发现一名乘客未有乘车入闸记录

不过，亦有网民提出另一种可能性：「有机会呢个应该系攞残疾八达通，因为任何情绪病都可以攞到......所以佢未必系偷鸡」。但随即有人反驳：「如果唔系身有屎，洗鬼走咁快」，认为他逃跑的行为已是「心中有鬼」的最佳证明。

港铁发言人回复《星岛头条》查询时表示，为保障已付正确车费乘客的利益，港铁职员不时于港铁范围内进行查票工作，确保乘客使用正确的车票乘车。

发言人表示，于11月17日上午，职员于南昌站进行查票，要求一名未有乘车入闸记录的乘客，出示身份证让职员发出附加费通知书，该名乘客拒绝合作并逃跑。公司已就事件通知警方。

来源：车cam L（香港群组）FB