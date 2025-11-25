天空奇景 夕阳「漏气」 天文台解构扁扁的咸蛋黄｜Juicy叮

夕阳与桥索在空中邂逅，织出橘红色天幕。暮色凝固前，漫天流霞随咸蛋黄漫溯，为夜色提前亮起一盏，扁扁的，漏气的，灯。香港天文台在facebook专页以「🌅扁扁的咸蛋黄」上载网民的绝美夕阳美拍，顺道解构为何咸蛋黄变扁的现象——详情见下图及下文：

天空奇景 夕阳「漏气」 天文台解构扁扁的咸蛋黄逐张睇↓↓↓↓

为何咸蛋黄变扁？

天文台在帖文中指，「大家有冇发现，太阳喺日落时不但会变到好似咸蛋黄咁橙橙红红🟠，有时仲会稍微变咗椭圆形添㗎😲! 太阳之所以会望落去扁咗，其实系同大气层嘅 #折射 有关✨」。

天文台解释「阳光经过大气折射后，#视觉位置 会比 #实际位置 高咗啲，呢个效应愈接近地平线就会愈明显。由于喺日出日落时，太阳底部比顶部更靠近地平线，底部嘅折射效应亦因此更大，底部嘅视觉位置会再高啲，最终整个太阳望落去就会好似扁咗咁啦～（摄：Joseph Leung / 2025年11月9日 / 青马大桥 / #CWOS）#社区天气观测计划 #太阳 #大气折射」。

大气折射对日出日落时间的影响

有回应的网民上载自家的夕阳美拍作回应；而在天文台官网的「学习」、「教育资源」栏目下，有一段「大气折射对日出日落时间的影响」文章。

当中附图提到「日出日落是每日地球自转而导致太阳的上边缘出现及消失于地平线上的现象。日出日落时间除了取决于观测日期，以及观测者的位置、高度及时区外，亦会受地球大气层对太阳光线的折射效应所影响」。

文章指出「大气层密度是不均匀的，越高空越稀薄，这会令太阳光通过大气层时发生连续折射，产生曲向地面的现象(图一)。当我们逆著折射光线的方向看，观测到的太阳(即太阳的视位置)比实际位置变高了。因此我们看到太阳刚升起时，它的实际位置还在地平线以下(见图二(a))。同样道理，当我们观看日落时，看到太阳降至接近地平线时，它的实际位置已经在地平线以下(见图二(b))」。

文章还表示「那么大气折射对日出日落时间会有多少影响呢? 当日出或日落时，太阳顶部的光线到达地平线(见图三)，太阳实际中心的仰角平均约为-0o50'[1] (负数为地平线以下)，其中的-0o16'是太阳的视半径[2]，而余下的-0o34' 则是平均大气情况的折射效应[2]，后者在视觉上会令日出提前，而日落则延后。

以香港为例，受大气折射的影响，观测到的日出及日落时间比没有大气折射效应的情况分别提早及推迟2分钟左右。事实上，香港天文台公布的日出日落时间中已经包含了大气折射等因数，用户无需大费周章自行计算」。

资料来源：香港天文台 HKO＠facebook

当堡垒在曙色中慵懒地升起，沉睡的赤龙正在翻身。极目是燃烧的巨浪，火山吞噬大地般，把苍穹烫染得漫天炽烈。香港天文台9月11日在facebook专页以「软软的云」为题，上载网民早前捕捉到，本港上空如「火山爆发」的壮观场面↓↓↓↓

天文台：软软的云画风突变

天文台在帖文中表示，「天上嘅浓积云睇落软绵绵，好似入口即溶嘅棉花糖，但当佢被曙光染上橙色后就画风突变，场面有如火山爆发一样咁壮观！」。

天文台续指「浓积云又叫做塔状积云，用嚟形容有庞大垂直发展嘅积云，不过当佢发展得越嚟越大𠮶阵，就有机会带嚟骤雨，甚至大量降雨，所以见到嘅时候都唔好掉以轻心吖！

（摄：Chung Ming Lee / 2025年8月13日 / 尖东 / #CWOS）#社区天气观测计划 #度天赏云 #Congestus #ToweringCumulus #Cumulus」。

