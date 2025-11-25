婆婆赶路失平衡 马路中心仆到鞋都甩 网民心疼：老人家跌亲好大镬｜Juicy叮

一名婆婆在绿灯「闪灯」时跑过马路，怀疑在情急下失平衡在路中心仆倒，整个人倒地，撼到额头之余，冲力大到连鞋也甩脱。网民见到出事短片也觉痛，担心地指「老人家跌亲好大镬」。详情见下图及下文：

婆婆赶路失平衡 马路中心仆到鞋都甩逐张睇↓↓↓↓

婆婆整个人向前仆下

楼主前日（23日）在facebook群组「车cam L（香港群组）」以「请体谅老人过马路」为题上载短片。有网民认得现场「好似（荃湾）石围角！」。

车cam镜头见到婆婆在「绿色人像」灯号闪起后才还横过马路，走不出约4步左右便整个人向前仆下。短片还怀疑录到车内惊讶的「哗」一声。婆婆倒地后，旁边一对男女路人连忙上前搀扶，迎面一名路人亦准备上前帮忙。

网民：老人家跌亲唔讲得笑

网民忧虑婆婆伤势。多数网民都表示「见到都痛。。。😵😵😵😵」、「老人家跌亲好大镬……」、「老人家跌亲真系唔讲得笑，堕（地）时骨折好大件事」。特别是「好似撞到个头。。。。😣」和「佢膝头直接撞落地😥🙈😢」等细节，更让网民担心婆婆的健康状况，并建议「呢个老人家最好去医院检查下，头撞地好危险」。

对于现场施予援手的善心人，网民们不吝赞美，纷纷表示「多得善心人相助抵赞👏🏻」、「好心路人」。

另有不少人提到「可能香港人系咁，后生快惯… 我都惊自己老咗系咁😂」。针对长者赶绿灯的情况，有网民建议「出街唔好心急，等多盏灯啰」、「所以点解斩紧灯就唔好过」。

网民：长者脚部肌肉量差

同时，也有许多网民从长者身体机能的角度出发，指出「老人家好多时手脚唔协调🤔好容易仆倒😭😭😭」、「老人家脚部肌肉量差，容易跌倒」，强调长者跌倒「可大可小」、「手尾长」。

更有网民语重心长地提醒：「亲人要提下啲老人家！就算唔系过马路都唔好冲，最多等一下，唔紧要的」，并建议长者「要明白自己已日渐衰老身体会逐渐力不从心，以前点叻心态就要放弃，要慢活。」楼主也认同此观点，表示「你讲得对，我的亲人都有这样，我间中都去做义工帮下手」。

资料来源：Kwong Cy＠facebook车cam L（香港群组）

慈云山有执纸皮伯伯怀疑突然中风，倒在马路上，有路过司机驾车经过，发现竟然「冇人理」，他停车施援，发帖呼吁：「请各位(慈云)山友发挥香港人守望相助狮子山精神，唔好担心系唔系碰瓷事件。」。该司机在「慈云山资讯交流」FB专页，讲述事件，详情如下↓↓↓↓

该司机在帖文中附有当时的车cam片截图，看到一名男子倒卧在马路旁，他身旁有汽车经过，但未见有人落车施以援手。该司机表示：「啱啱揸车经过，见到伯伯瞓低咗系马路，都冇人理，即刻帮手停低车叫白车。」

该司机其后留言补充，当时看到「冇人理」感到非常生气：「正正就系咁先火滚睇唔过眼，一直d车经过冇停，成堆学生行过冇人睇下伯伯，周围d看更、阿叔企系对面马路望到唔埋去帮手。」

救护车未几赶到，救护员表示伯伯疑似中风，该司机认出伯伯「系平时惠康执纸皮嘅伯伯」，他呼吁有慈云山街坊，如「识佢屋企人，请帮手通知已带咗伯伯入院检查」。该司机又谓，「因为伯伯好紧张佢车纸皮，我塞咗一旧水畀佢，当买咗佢车纸皮啦」，并著他入院后不要紧张。

