迷人Pink Lady现身港铁 当众搽指甲油 难顶天拿水味攻陷车厢 网民：原来剪指甲都未够癫｜Juicy叮

一名以粉红色主打扮的女乘客，早前在车厢内公然涂抹指甲油，难顶的天拿水味攻陷车厢，引起同车乘客不满，也被网民闹爆。详情见下图及下文：

迷人Pink Lady现身港铁 当众搽指甲油 难顶天拿水味攻陷车厢逐张睇↓↓↓↓

楼主：地铁怪人

楼主本月20日在社交平台Threads以「地铁怪人」为题，上载相片发帖公审，留言指「坐坐下闻到成阵天拿水味🤧，CXs原来旁边条女喺度油指甲油😅」。

回应的网民也感到相当惊讶，形容对方「当咗自己屋企」，奇怪「真系咁忙。连搽指甲油都要喺地铁。用尽每一分每一刻」，获楼主现身回应：「佢应该系有谂过油晒十只手指」。

楼主与网民有问有答

热心的楼主接著就事件与网民有问有答：

网民：最后件有冇除埋鞋揸脚甲？

楼主：我睇佢手指未查晒就走咗，呢个答你唔到😅😅。

网民：傻傻哋🤣，好想睇佢油出界。

楼主：其实油咗好耐😅😅😅，臭到我顶唔顺。

网民：易燃物品。

楼主：系突然间闻到超级臭嘅味道，跟住周围搜索紧。。。

网民：😂😂我可能谂得衰啲，搽搽下听到到站一嘢起身，电话就😵😵😵😵。

楼主：佢好醒㗎，有睇站㗎，又会识得吹下只手。

网民：原来剪指甲都未够癫。

楼主：真，At least（起码）冇气味攻击😶‍🌫️。

心水清网民发现Pink Lady

另有心水清的网民发现，相中女子「除咗条裤同埋个袋之外，全部都系粉怪」，获楼主大赞「你唔讲我都唔觉🤣🤣🤣，观察入微👍🏻」。还有网民自爆「试过喺欧洲坐火车，有个鬼妹teenage（十多岁）搽指甲油，我有出声同佢讲，佢就无再搽」。

资料来源：yuentingggggggg＠Threads

港铁车厢惨变啪啪声修甲店。屯马线一名扎马尾的女乘客，今年中被拍摄到在乘车期间埋首修甲，又锉又剪又拨，指甲碎片与粉末四散，在屯门站临落车前，终于被看不过眼的乘客围斥。结果，马尾女的反应被网民形容为「神迹」↓↓↓↓