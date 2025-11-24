居屋走廊变「车位」 4户齐泊买餸车场面壮观 网民见过有人夸张放喼霸位｜Juicy叮

香港地寸金尺土，不少居民觊觎走廊空间摆放杂物，实行霸得就霸，却往往忽略通道的消防安全，气煞网民。详情见下图及下文：

居屋走廊变「车位」 4户齐泊买餸车场面壮观逐张睇↓↓↓↓

网民：一户一个车位

楼主今日（24日）在社交平台Threads上载居屋走廊变「车位」的相片发帖。相中见到走廊左左右右4个单位，似乎不约而同地在门外摆放了款式相似，以白色胶袋盖著的买餸车，旁边还有门口地毡；另外3个单位还放有鞋子，及一把疑似扫把或地拖的物体。

有留言的网民笑言「地毡、鞋、车仔、垃圾胶袋，神秘组织嚟㗎，gear（装备）几乎一样」、「一户一个车位，仲要同一style（风格）🤣」。

楼主透露现场为居屋屋苑，但表明「我唔系住𠮶度，不过佢哋自己阻住我推货俾佢🙂」。

楼主：正常唔应该放出门口

对于现场环境，不少网民坦言「自私得嚟大家都有条理」、「摆得好有秩序和整齐同整洁」、「其实以摆嘢出门口嚟讲佢哋算几企理」。

楼主也承认「整齐系真嘅，所以我都系影张相冇投诉冇讲地址」，但始终认为收起部车挂喺厨房或者厕所，才是正常负责任嘅人，「正常就唔应该放出门出边」，并反问「污糟同冇位就可以合理化将啲嘢放出公众走廊？」、「你走火警（可能）俾地毡撠亲」。

网民：一旦火烛就害人害己

有网民献计「建议报消防，有起事上嚟真系危险，平时就算救护车啲担架都难过」、「香港人安全意识要提高就真，有白车经过／走火逃生，都会做成阻碍😅，唔系乜嘢都可以约定俗成」、「一旦火烛就害人害己」。

有人更语重心长地表示，「我见好多人话唔阻就唔理，其实我个人唔认同，咁样其实都系习非成是嘅一种。佢哋摆摆下，冇问题就越摆越多。我眼见+亲身经历，佢摆一两件就有人投诉，咁佢就唔会再咁理所当然继续摆；但系如果你由得佢，咁就会越来越多。如果系居屋咪同管理处讲啰，或者报消防」。

虽然楼主怀疑4部买餸车的主人均为长者，但有回应的网民提醒，「自私就一定，但未必老人家」、「都未必，也好大机会不是老人家。买餸大都是家庭主妇或者工人姐姐」。

网民分享更夸张走廊见闻

有人则分析摆放原因「人摆我又摆，唔好蚀」、「架车碌过街市真系唔想拎返入屋。日日用又唔想日日清洁。不过以前住个到都系唔俾放出嚟，又无露台。唯有系屋企揾嘢垫住个碌」。

另有网民认为帖文的相中情况「算小事」，并分享了更夸张的走廊见闻——

•摆车仔事小，试过喺走廊放养大狗；

•某程度上已经算好，见过BB车+鞋架😂；

•摆车咪算少嘢啰，摆鞋柜啊、摆买餸车啊；邻居先夸张，摆晒自己啲衫出去最边边位𠮶度晒，然后放张木凳喺度再种埋花养埋兔仔🐇?；

•3户人好似斗霸走廊位咁，一户轮椅BB车杂物放出走廊；一户门口鞋架起到上天花板、BB车放出走廊；第三户喼、一堆鞋、滑板车单车、BB车X2放出走廊。

资料来源：ryan._.sx5451＠Threads

