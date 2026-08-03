大专生资助/贷款2026︱6个Grant Loan/ Non Means计划懒人包 津贴可高达12万！附申请连结

DSE（中学文凭试）放榜后，联招（JUPAS）改选程序亦已完成。考生的下一个重要日子，将是8月5日的JUPAS正式遴选结果公布。同学在接纳取录资格后，便可着手申请学费助学金或贷款。在职家庭及学生资助事务处（学资处）一直为学生提供适切的经济援助及学费津贴，《星岛教育》特别整合「大专/大学生资助/贷款懒人包」，盘点6大资助及贷款计划，其中「专上学生资助计划（FASP）」的津贴，最多更高达12万元。下文助各位准大学/大专生，一文看清申请资格、方法及截止日期等，方便同学确认有offer后可尽早申请。

6个大专/大学生资助/贷款计划

现时，学资处为专上学生提供共6项资助及贷款计划，包括：「资助专上课程学生资助计划」（TSFS）、「专上学生资助计划」（FASP）、「全日制大专学生免入息审查贷款计划」（NLSFT）、「专上学生免入息审查贷款计划」（NLSPS）、「扩展的免入息审查贷款计划」（ENLS），以及「资助专上课程及专上学生车船津贴」。

学友社学生辅导顾问吴宝城指出，上述前5项计划主要分为两大类。第一类是须经家庭入息及资产审查的「Grant Loan」（助学金及贷款），包括TSFS及FASP。当中，TSFS针对就读公帑资助认可专上课程的全日制学生；而FASP的对象，则为修读自资形式开办并经本地评审副学位或学士学位的全日制学生。

第二类为免入息审查贷款，即俗称的「Non Means」，包括NLSFT、NLSPS及ENLS，惟此类贷款的利息相对较高。在申请资格上，NLSFT与NLSPS的对象，分别对应上述的公帑资助及自资全日制专上课程学生。吴宝城特别强调，「ENLS的涵盖范围最广，适用于在港修读指定专上、持续进修或专业教育课程的合资格学生，当中包括『应用教育文凭』及『毅进文凭』等课程。」他举例解释资助计划间的互补性，「若学生入读自资院校的副学位课程，可申请FASP及NLSPS；倘若所获的资助与贷款金额仍不足以缴交学费，学生还可额外申请ENLS作补充。」

在申请时间方面，吴宝城提醒，TSFS及NLSFT现已接受申请，其余3项计划的详情亦即将于8月公布。他建议应届考生在放榜并接纳院校取录后，应尽早办理申请手续。此外，他强调必须留意审批的「时差」问题，「例如自资院校通常要求学生于8月初缴交首半年的学费，届时学生即使已递交资助申请，亦可能尚未获发助学金或贷款。遇上此情况，学生须及早主动向所属院校申请延期缴交学费，以免失却学位。」

1. 资助专上课程学生资助计划（TSFS）

该计划为就读学额全数由公帑资助的认可专上课程的合资格全日制学生而设，须经过家庭入息及资产审查。资助包括助学金及/或贷款。

申请资格：

Ａ. 在2026/27学年于下列院校修读学额全数由公帑资助的认可专上课程的注册全日制学生。

B. 拥有香港居留权，或在课程开始前，申请人或其家庭已连续在香港居住满3年。

Ａ. 在2026/27学年于下列院校修读学额全数由公帑资助的认可专上课程的注册全日制学生。 B. 拥有香港居留权，或在课程开始前，申请人或其家庭已连续在香港居住满3年。 最高资助 / 贷款金额：

学费、学习开支助学金及学生会会费：向所属院校的学生事务处查询就读课程可获得的最高资助金额。

生活费贷款：$58200

院校宿舍津贴： 学生实质应缴的宿费（扣除其他宿费津贴或减免后）或每年$10840或每学期$5420，以较低的款额为准。

特殊教育需要学生额外学习开支助学金：$10250

学费、学习开支助学金及学生会会费：向所属院校的学生事务处查询就读课程可获得的最高资助金额。 生活费贷款：$58200 院校宿舍津贴： 学生实质应缴的宿费（扣除其他宿费津贴或减免后）或每年$10840或每学期$5420，以较低的款额为准。 特殊教育需要学生额外学习开支助学金：$10250 偿还贷款方法： 须在15年内均分180期（一个月为1期），或经学资处同意的较短还款期内以按月等额还款方式，全数偿还贷款和累计利息。（利息由还款期开始日起计算，年息1%，直至申请人偿还全部贷款为止。）

申请截止日期：

香港大学、香港城市大学、香港科技大学：即日至9月18日

香港中文大学、香港理工大学、香港浸会大学：即日至9月25日

岭南大学、香港教育大学、香港演艺学院、菲腊牙科医院、香港专业教育学院、香港资讯科技学院、香港知专设计学院、中华厨艺学院及国际厨艺学院、海事训练学院：即日至10月2日 (注：申请人应按照上述日期提交申请。在任何情况下，所有申请必须在12月31日或之前递交)

香港大学、香港城市大学、香港科技大学：即日至9月18日 香港中文大学、香港理工大学、香港浸会大学：即日至9月25日 岭南大学、香港教育大学、香港演艺学院、菲腊牙科医院、香港专业教育学院、香港资讯科技学院、香港知专设计学院、中华厨艺学院及国际厨艺学院、海事训练学院：即日至10月2日 (注：申请人应按照上述日期提交申请。在任何情况下，所有申请必须在12月31日或之前递交) 申请方法： 学资处电子通

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2. 专上学生资助计划（FASP）

为修读以自资形式开办并经本地评审的副学士学位、高级文凭或学士学位程度专上课程的合资格全日制学生而设，须经过家庭入息及资产审查。资助包括助学金及/或贷款。

3. 全日制大专学生免入息审查贷款计划（NLSFT）

配合「资助专上课程学生资助计划」（TSFS），提供贷款以协助就读认可全日制课程的合资格学生缴付学费。

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4. 专上学生免入息审查贷款计划（NLSPS）

配合「专上学生资助计划」（FASP），提供贷款以协助就读以自资形式开办并经本地评审的全日制副学士学位、高级文凭或学士学位程度课程的合资格学生缴付学费。

5. 扩展的免入息审查贷款计划（ENLS）

提供贷款予在香港修读指定的专上或持续进修及专业教育课程的合资格学生，协助他们缴付学费。

6. 资助专上课程及专上学生车船津贴

资助专上课程及专上学生车船津贴 为在认可院校修读全日制至学士学位课程并符合受资助条件的学生提供车船津贴。

其一申请资格是居住地点与日常上课地点距离超逾10分钟步行时间及需要乘搭公共交通工具往返学校。

资助金额为学生车船津贴是根据学生在学期间往返居住地区及日常上课地区的平均车船费计算

为在认可院校修读全日制至学士学位课程并符合受资助条件的学生提供车船津贴。

申请资格：

A. 成功申请资助专上课程学生资助计划或专上学生资助计划的资助

B. 修读全日制学士学位或以下程度课程；及

C. 居住地点与日常上课地点距离超逾10分钟步行时间及需要乘搭公共交通工具往返学校。

A. 成功申请资助专上课程学生资助计划或专上学生资助计划的资助 B. 修读全日制学士学位或以下程度课程；及 C. 居住地点与日常上课地点距离超逾10分钟步行时间及需要乘搭公共交通工具往返学校。 资助金额：学生车船津贴是根据学生在学期间往返居住地区及日常上课地区的平均车船费计算

申请截止日期：2027年3月31日

申请方法：申请人必须在资助专上课程学生资助计划或专上学生资助计划的网上申请书内选取申请车船津贴

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资料来源：在职家庭及学生资助办事处网页

＊实际贷款额或因应个人终身贷款限额调整

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