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美加升学2026︱加国衔接课程 最早完成中五后可报读

升学攻略
更新时间：16:34 2026-07-31 HKT
发布时间：16:34 2026-07-31 HKT

美加升学2026︱加拿大的学制和美国相似，据最新的QS世界大学排名，有4间大学排名首100以内，包括第30的麦基尔大学、第32的多伦多大学、第45的英属哥伦比亚大学，以及排第96的亚伯达大学。香港学生所报读的课程，范畴也广泛，包括商科、工程、人文、理科、艺术等。

美加升学2026︱大学转修课程 最迟1月入学

美加的大学通常为4年制学士课程，采用学分制，而加拿大大学接受中学文凭试、IB及A-Level成绩申请；而两者都设有社区学院，同学可先修读普遍为2年的衔接课程，合乎成绩要求后，再升读大学。加拿大的衔接课程，港人较熟悉的有2类，包括「大学转修课程」（University Transfer Program）及社区学院的副学士课程。「大学转修课程」分为阶段一（Stage I）和阶段二（Stage II），同学最早可完成中五后，以校内成绩报读阶段一，完成后再升读阶段二，成绩符合要求便可升读大学二年级。

延伸阅读：美加升学2026︱当地学制灵活 专家教路「2+2」模式 以相对较低学费取大学学位

至于社区学院的副学士课程，则适合完成中六的同学申请，完成2年制课程后，可申请学分转移衔接上大学，直接升读大学三年级，换言之，以4年时间取得大学学位，亦是香港学生的热门选择。

一般来说，加拿大大学的主要入学期是9月，部分院校亦提供1月入学的选项，所以若文凭试考生现时才决定赴加升学，仍有机会赶及申请；另外，大学转修课程可于明年1月开学，同学可因应个人情况选择。

延伸阅读：DSE放榜2026︱全方位升学攻略 JUPAS改选/八大热门课程/弹性收生/Appeal资讯 (持续更新)

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