美加升学2026︱当地学制灵活 专家教路「2+2」模式 以相对较低学费取大学学位

美加升学2026︱美国和加拿大向来是香港学生热门留学选择，尤其拥有多间名牌大学的美国，更吸引众多尖子报读。丽斯美国留学中心总监邬慧洁表示，美国本土有不少科技巨擘，故有关科研、AI等的课程特别受欢迎，有港生更会在毕业后留下工作，追寻梦想。至于同样位于北美洲的加拿大，其学制和美国相似，两者均为4年制，亦有社区学院，学生完成2年衔接课程后，有机会升读大学三年级，以「2+2」模式，用相对较低的费用完成学士学位课程。

美加升学2026︱美国3大学QS排名打入前5

现时全美约有3500间大学，拥有多间顶尖学府。在最新的QS世界大学排名中，排名首5位的大学，有3间就来自美国，分别为第1位的麻省理工学院、与伦敦帝国学院并列第2位的史丹福大学，以及第5位的哈佛大学；另外，美国著名的常春藤盟校（Ivy League），包括普林斯顿大学、耶鲁大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学等等，同样备受不少尖子青睐。

丽斯美国留学中心总监邬慧洁表示，由于美国本土有很多大企业，专门发展高端科技，比如人工智能（AI）、太空科技等等，让不少对科研有兴趣的年轻人，认为当地有很多机会，资源丰富，如果学生计划修读比较先进的学科，例如科研、AI等，亦会首先考虑到美国升学，部分更计划毕业后留美发展，追寻梦想。

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美加升学2026︱百大名校作「跳板」

然而，若计划申请入读美国名牌大学，必须提早部署和申请。邬慧洁表示，如应届文凭试(DSE)考生在放榜后，始计划到美国升学，未必可入读最心仪的大学，但她指，如果考生仍希望9月赴美开学，就建议可考虑先申请美国排名前100的大学，完成一年级后，再报读心仪大学的二年级。「美国的大学采学分制，学生完成一年级后，可转移学分到另一间大学，首年所修的学分也获承认，所以不会浪费时间和金钱。」

事实上，美国大学学制灵活，采用4年制，学生在首2年主要读通识教育，包括英文、数学、其他人文学科等；当了解自己的兴趣后，在三年级才选主修科。邬慧洁说，由于香港学生一般都比较勤奋，学业成绩相对优秀，所以他们赴美升学后，感觉第一年的课程都比较简单，相对容易取得好成绩，亦可拣选到喜欢的科目。

收生要求方面，美国大学普遍要求申请人的IELTS（雅思国际英语测试）达6.5分（视乎不同大学要求而定），并主要考虑申请人中学近3年的校内成绩、参与课外活动情况等，DSE成绩则作参考之用。

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美加升学2026︱社区学院价廉学美

邬慧洁表示，根据该中心数据，入读名牌大学如加州大学洛杉矶分校（UCLA）的DSE考生，其DSE成绩约为30多分，「申请美国大学，一般来说，只需申请人最后3年的校内成绩，DSE分数『正常』就会取录。」她补充，若同学想升读美国大学，但成绩未合乎要求，除了可选择首年入读竞争性较低的大学，并尝试在二年级转校外，亦可考虑读2年制的社区学院，完成后且合乎要求，可升读大学三年级，换言之，同样可以4年取得大学学位。

至于赴美升学的费用方面，邬慧洁指，美国的学费及生活费都较高昂，如升读州立大学，预计每年约需30万至50万港元；如入读较顶尖、且位于大城市的私立大学，费用或高达每年80万港元。若同学的预算没那么多，则可考虑读2年制的社区学院，学费连生活费，大约每年20万港元，相对较划算。

记者：陈艳玲 图片：受访者提供、星岛图片库

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