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澳洲升学2026︱大学设衔接课程 DSE 10分以下都能报读 修毕可升读学士

升学攻略
更新时间：15:41 2026-07-30 HKT
发布时间：15:41 2026-07-30 HKT

若同学的文凭试成绩未能达到直入大学学士一年级的要求，澳洲大学设有完善衔接课程，包括大学基础班、文凭课程及海外学生英语强化课程。

大学基础班及文凭课程

在澳洲的衔接课程中，「大学基础班」（Foundation）主要针对香港中学文凭试10分以下，或者只完成中五课程的同学。学生完成大学基础班且分数达标后，可升读原校的学士一年级，而可选择的课程，更高达99%。

至于「文凭课程」（Diploma），则适合文凭试考获10至14分的同学，课程毕业后，可直升原校大学二年级，但限制是完成课程后，只能升读原校同样学科的学士课程。

郑名凯表示，不论大学基础班或文凭课程，只要分数达标就可原校升读，毕业时获发的证书，与直入大学学士学位的没分别。目前香港学生在该两个课程的分数达标率高达85%，万一不达标，亦可转学校或学科。

海外学生英语强化课程

若同学学术分数达标，但IELTS成绩「差少少」，学校内部语言中心会判断学生能力，并提供「海外学生英语强化课程」（ELICOS），学生须在开学前完成10至12星期的接驳课程，通过后即可开学。

记者：唐绮晴 图片：受访者提供

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