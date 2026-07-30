澳洲升学2026︱大学设衔接课程 DSE 10分以下都能报读 修毕可升读学士
更新时间：15:41 2026-07-30 HKT
发布时间：15:41 2026-07-30 HKT
发布时间：15:41 2026-07-30 HKT
若同学的文凭试成绩未能达到直入大学学士一年级的要求，澳洲大学设有完善衔接课程，包括大学基础班、文凭课程及海外学生英语强化课程。
大学基础班及文凭课程
在澳洲的衔接课程中，「大学基础班」（Foundation）主要针对香港中学文凭试10分以下，或者只完成中五课程的同学。学生完成大学基础班且分数达标后，可升读原校的学士一年级，而可选择的课程，更高达99%。
至于「文凭课程」（Diploma），则适合文凭试考获10至14分的同学，课程毕业后，可直升原校大学二年级，但限制是完成课程后，只能升读原校同样学科的学士课程。
郑名凯表示，不论大学基础班或文凭课程，只要分数达标就可原校升读，毕业时获发的证书，与直入大学学士学位的没分别。目前香港学生在该两个课程的分数达标率高达85%，万一不达标，亦可转学校或学科。
海外学生英语强化课程
若同学学术分数达标，但IELTS成绩「差少少」，学校内部语言中心会判断学生能力，并提供「海外学生英语强化课程」（ELICOS），学生须在开学前完成10至12星期的接驳课程，通过后即可开学。
记者：唐绮晴 图片：受访者提供
延伸阅读：
DSE放榜2026︱全方位升学攻略 JUPAS改选/八大热门课程/弹性收生/Appeal资讯 (持续更新)
澳洲升学2026︱院校性价比高 15分或直入澳洲「八大」 中游生可选医疗专科
诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
最Hit
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
2026-07-29 13:06 HKT
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
2026-07-29 15:52 HKT
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
2026-07-29 14:30 HKT
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
2026-07-29 12:50 HKT