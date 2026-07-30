澳洲升学2026︱院校性价比高 15分或直入澳洲「八大」 中游生可选医疗专科

澳洲升学2026︱中学文凭试放榜后，不少同学正积极思考出路，澳洲亦是香港学生热门升学地点。博华教育总监郑名凯指，澳洲大学的收生分数要求普遍较香港低，学术声誉却相若。如果目标是直入澳洲「八大」，文凭试成绩达15分即有机会获取录；「非八大」院校更是13分便有机会入读。至于考获18至20分的学生，在澳洲已属「优秀」，拥有极多热门学科选择，包括医疗专科。澳洲大学普遍于2月开学，有意往当地升学的港生，现在仍有时间递交申请。

澳洲升学2026︱澳洲为港生热门升学地点

博华教育总监郑名凯表示，以该机构而言，在多个海外升学选择中，澳洲高踞香港学生的第一位。他归纳指，澳洲备受同学与家长欢迎的核心原因是其大学排名高，而且提供较多的专科学位，整体收分要求亦较香港低，性价比极高。而且澳洲目前对专科人才的需求非常大，留学生毕业后留居当地发展及就业的机会多。

全澳洲共有40多间大学，目前最受欢迎的，包括最新QS世界大学排名第19的新南威尔斯大学、第22的墨尔本大学、第28的雪梨大学及第31的蒙纳士大学。热门科目则以就业出路为主要考虑因素，包括医疗相关科目，如物理治疗、职业治疗、放射治疗、AI相关学科和工程学。

澳洲也有「八大」，除了上述提及的4间大学外，还有澳洲国立大学、昆士兰大学、西澳大学及阿德莱德大学。

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澳洲升学2026︱选专科有就业保障

在分数要求方面，澳洲大学普遍以文凭试最佳5科来计算成绩。郑名凯指，申请澳洲大学并没有特定科目要求，只要5科累积总分数达标就可以。至于基本英文要求，为IELTS达6分或以上，或文凭试英文科达4级或以上。如果目标是直入澳洲「八大」，文凭试达15分都有机会取录；若是选择「非八大」的院校，文凭试13分亦有机会取录。郑名凯强调，「澳洲大学的申请没有灰色地带，只要分数够就取录，不会降Grade收生。」

他强烈建议同学在规划上，「先选择学科，后选择大学排名」，并以「有用」及有一技傍身的专科行先，因为投资了4年时间与金钱，希望有高效益的回报，而专科对就业更有保障。

针对不同分数的院校及学科建议，郑名凯直言，如果以文凭试最佳5科来看，考获18至20分的学生，在澳洲「算优秀，并非中游」。这组分数在澳洲有非常多学科可以选择，建议理科生考虑护士、物理治疗、职业治疗等热门医疗专科，或选择AI相关学科；文科生则可选择心理学、大众传播、社工、职业治疗等；商科的选择则更多。当然，排名较高的学校，分数要求会更高，例如QS世界大学排名第28的雪梨大学，其物理治疗就要求25分。

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澳洲升学2026︱注意专业资历认可

澳洲部分大学开设和航空相关的课程。

郑名凯分享真实个案时透露，曾有文凭试考生考获17分，目标是修读言语治疗，但以该分数，在香港可说是没有机会获资助大学取录。然而，澳洲的言语治疗课程着重英文成绩，只要IELTS的4份卷均达7分或以上，便能成功入读蒙纳士大学的言语治疗课程。

对于家长最关心的认受性的问题，郑名凯表示，所有在澳洲修读的专科香港都承认。不过某部分专业在回港执业时须考执业试，例如护士和药剂师；而物理治疗、职业治疗等专科，回港后就毋须额外考执业试。

郑名凯特别提醒，澳洲大学普遍在2月开学，这意味着现时仍可申请。值得一提的是，由于澳洲大学在网页上往往没有明显列出具体取录要求，不少同学会透过升学中介机构进行咨询及代办。

在预算方面，澳洲大学一年的学费连住宿费，约需40万至45万港元；如果学校位于大城市如雪梨或墨尔本，住宿费则须多预约5万元。郑名凯寄语考生，选科应先考虑自己的兴趣和能力，量力而为。他直言，没有人知道3至4年后的社会变化，「但没有兴趣很难读下去，有兴趣会更得心应手。」

明年2月开学流程

时间 备忘 8至9月上旬 决定并确认Offer、处理正式取录信。 9月上旬 即时申请学校宿舍。因为澳洲大学宿位有限，竞争大，采取「先到先得」原则。 10月开始 正式申请学生签证，签证申请需时约6星期。 11至12月 处理机票及行李，准备出发。

记者 唐绮晴 图片 受访者提供

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