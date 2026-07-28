自资院校｜一文看清25所院校毕业生薪酬 有毕业生年薪高达38万
更新时间：18:00 2026-07-28 HKT
发布时间：18:00 2026-07-28 HKT
发布时间：18:00 2026-07-28 HKT
中学文凭试（DSE）已经放榜，大学联招（JUPAS）改选亦已于7月18日截止。对于预期于8月5日JUPAS放榜未获心仪学科取录，或希望作两手准备的同学，现时仍可向各间自资专上院校递交入学申请。《星岛教育》参考自资专上教育资讯平台（CONCOURSE)，各校就2023/24学年毕业生的出路调查，发现部分自资院校毕业生薪酬待遇相当理想；其中宏恩基督教学院、香港三育书院及香港都会大学的副学位毕业生，平均年薪逾30万元；而圣方济各大学、宏恩基督教学院的学士学位毕业生，平均年薪更逾38万元（即平均月薪超过3.2万元）。
自资院校毕业生薪酬
明爱白英奇专业学校
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：207名
- 全职工作：30%
- 年均薪酬：$251661（即月薪约2.1万元）
香港城巿大学专业进修学院
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：70名
- 继续升学或全职工作：60%
- 年均薪酬：$180764（即月薪约1.5万元）
宏恩基督教学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：28名
- 全职工作：10.7%
- 年均薪酬：$330000（即月薪约2.8万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：30名
- 继续升学或全职工作：56.7%
- 年均薪酬：$384375（即月薪约3.2万元）
港专学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：21名
- 全职工作：9.5%
- 年均薪酬：$216000（即月薪约1.8万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：47名
- 继续升学或全职工作：87.2%
- 年均薪酬：$345520（即月薪约2.9万元）
香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：832名
- 全职工作：7.6%
- 年均薪酬：$180191（即月薪约1.5万元）
香港三育书院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：37名
- 全职工作：70.3%
- 年均薪酬：$306485（即月薪约2.6万元）
香港浸会大学国际学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：740名
- 全职工作：2%
- 年均薪酬：$242398（即月薪约2万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：184名
- 继续升学或全职工作：84.2%
- 年均薪酬：$212591（月薪约1.8万元）
香港浸会大学持续教育学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：133名
- 全职工作：5.3%
- 年均薪酬：$193710（即月薪约1.6万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：109名
- 继续升学或全职工作：99.1%
- 年均薪酬：$368080（即月薪约3万元）
香港珠海学院
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：41名
- 继续升学或全职工作：73.2%
- 年均薪酬：$252500（即月薪约2.1万元）
香港专业进修学校
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：90名
- 全职工作：34.4%
- 年均薪酬：$263052（即月薪约2.2万元）
香港科技专上书院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：48名
- 全职工作：66.7%
- 年均薪酬：$278523（即月薪约2.3万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：95名
- 继续升学或全职工作：93.7%
- 年均薪酬：$360681（即月薪约3万元）
香港都会大学
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：691名
- 全职工作：26.6%
- 年均薪酬：$305270（即月薪约2.5万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：1380名
- 继续升学或全职工作：66.8%
- 年均薪酬：$297276（即月薪约2.5万元）
延伸阅读：港大附属学院接逾2.4万申请 多间自资院校「场面墟冚」仁大恒大各逾万人报读
香港树仁大学
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：891名
- 继续升学或全职工作：58.8%
- 年均薪酬：$239682（即月薪约2万元）
岭南大学持续进修学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：89名
- 全职工作：12.4%
- 年均薪酬：$227333（即月薪约1.9万元）
圣方济各大学
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：166
- 全职工作：37.3%
- 年均薪酬：$298718（即月薪约2.5万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：509
- 继续升学或全职工作：82.9%
- 年均薪酬：$389063（即月薪约3.2万元）
香港中文大学专业进修学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：521
- 全职工作：11.9%
- 年均薪酬：$236482（即月薪约2万元）
香港教育大学*
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：64
- 继续升学或全职工作：68.8%
- 年均薪酬：$292089（即月薪约2.4万元）
延伸阅读：DSE放榜2026｜方大东华各逾3万人报读 护理学最受欢迎
香港恒生大学
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：1164
- 继续升学或全职工作：72.3%
- 年均薪酬：$234347（即月薪约2万元）
香港理工大学香港专上学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：2904
- 全职工作：3.5%
- 年均薪酬：$213319（即月薪约1.8万元）
香港理工大学专业进修学院
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：609
- 继续升学或全职工作：80.8%
- 年均薪酬：$230916（即月薪为1.9万元）
香港大学专业进修学院
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：41
- 继续升学或全职工作：39%
- 年均薪酬：$197000（即月薪为1.6万元）
香港大学附属学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：1933
- 副学士全职工作：2.5%
- 高级文凭全职工作：5.6%
- 年均薪酬：$187119（即月薪约1.6万元）
香港伍伦贡学院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：229
- 全职工作：19.2%
- 年均薪酬：$260471（即月薪约2.2万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：92
- 继续升学或全职工作：53.3%
- 年均薪酬：$255169（即月薪约2.1万元）
职业训练局
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：3803
- 全职工作：30.5%
- 年均薪酬：$209000（即月薪约1.7万元）
- 调查对象：学士学位毕业生
- 受访人数：399
- 继续升学或全职工作：77.9%
- 年均薪酬：$239400（即月薪约2万元）
青年会专业书院
- 调查对象：副学位毕业生
- 受访人数：11
- 全职工作：9.1%
- 年均薪酬：$210000（即月薪约1.8万元）
自资院校毕业生薪酬
|院校名称
|副学位毕业生 平均月薪^
|学士学位毕业生 平均月薪^
|明爱白英奇专业学校
|$21000
|不适用
|香港城巿大学专业进修学院
|不适用
|$15000
|宏恩基督教学院
|$28000
|$32000
|港专学院
|$18000
|$29000
|香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院
|$15000
|不适用
|香港三育书院
|$26000
|不适用
|香港浸会大学国际学院
|$20000
|$18000
|香港浸会大学持续教育学院
|$16000
|$30000
|香港珠海学院
|不适用
|$21000
|香港专业进修学校
|$22000
|不适用
|香港科技专上书院
|$23000
|$30000
|香港都会大学
|$25000
|$25000
|香港树仁大学
|不适用
|$20000
|岭南大学持续进修学院
|$19000
|不适用
|圣方济各大学
|$25000
|$32000
|香港中文大学专业进修学院
|$20000
|不适用
|香港教育大学
|不适用
|$24000
|香港恒生大学
|不适用
|$20000
|香港理工大学香港专上学院
|$18000
|不适用
|香港理工大学专业进修学院
|不适用
|$19000
|香港大学专业进修学院
|不适用
|$16000
|香港大学附属学院
|$16000
|不适用
|香港伍伦贡学院
|$22000
|
$21000
|职业训练局
|$17000
|$20000
|青年会专业书院
|$18000
|不适用
*教大为教资会资助大学，但亦有开设自资课程。
^四舍五入至千位数
资料来源：自资专上教育资讯平台最近期数据(23/24学年数据)
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