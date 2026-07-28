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自资院校｜一文看清24所院校毕业生薪酬 有毕业生年薪高达38万

升学攻略
更新时间：18:00 2026-07-28 HKT
发布时间：18:00 2026-07-28 HKT

中学文凭试（DSE）已经放榜，大学联招（JUPAS）改选亦已于7月18日截止。对于预期于8月5日JUPAS放榜未获心仪学科取录，或希望作两手准备的同学，现时仍可向各间自资专上院校递交入学申请。《星岛教育》参考自资专上教育资讯平台（CONCOURSE)，各校就2023/24学年毕业生的出路调查，发现部分自资院校毕业生薪酬待遇相当理想；其中宏恩基督教学院、香港三育书院及香港都会大学的副学位毕业生，平均年薪逾30万元；而圣方济各大学、宏恩基督教学院的学士学位毕业生，平均年薪更逾38万元（即平均月薪超过3.2万元）。

自资院校毕业生薪酬

明爱白英奇专业学校 

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：207名
  • 全职工作：30%
  • 年均薪酬：$251661（即月薪约2.1万元）

香港城巿大学专业进修学院

  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：70名
  • 继续升学或全职工作：60%
  • 年均薪酬：$180764（即月薪约1.5万元）

宏恩基督教学院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：28名
  • 全职工作：10.7%
  • 年均薪酬：$330000（即月薪约2.8万元）
     
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：30名
  • 继续升学或全职工作：56.7%
  • 年均薪酬：$384375（即月薪约3.2万元）

港专学院 

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：21名
  • 全职工作：9.5%
  • 年均薪酬：$216000（即月薪约1.8万元）
     
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：47名
  • 继续升学或全职工作：87.2%
  • 年均薪酬：$345520（即月薪约2.9万元）

香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院 

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：832名
  • 全职工作：7.6%
  • 年均薪酬：$180191（即月薪约1.5万元）

香港三育书院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：37名
  • 全职工作：70.3%
  • 年均薪酬：$306485（即月薪约2.6万元）

香港浸会大学国际学院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：740名
  • 全职工作：2%
  • 年均薪酬：$242398（即月薪约2万元）
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：184名
  • 继续升学或全职工作：84.2%
  • 年均薪酬：$212591（月薪约1.8万元）

香港浸会大学持续教育学院 

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：133名
  • 全职工作：5.3%
  • 年均薪酬：$193710（即月薪约1.6万元）
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：109名
  • 继续升学或全职工作：99.1%
  • 年均薪酬：$368080（即月薪约3万元）

香港珠海学院

  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：41名
  • 继续升学或全职工作：73.2%
  • 年均薪酬：$252500（即月薪约2.1万元）

香港专业进修学校

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：90名
  • 全职工作：34.4%
  • 年均薪酬：$263052（即月薪约2.2万元）

 

香港科技专上书院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：48名
  • 全职工作：66.7%
  • 年均薪酬：$278523（即月薪约2.3万元）
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：95名
  • 继续升学或全职工作：93.7%
  • 年均薪酬：$360681（即月薪约3万元）

香港都会大学

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：691名
  • 全职工作：26.6%
  • 年均薪酬：$305270（即月薪约2.5万元）
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：1380名
  • 继续升学或全职工作：66.8%
  • 年均薪酬：$297276（即月薪约2.5万元）

延伸阅读：港大附属学院接逾2.4万申请 多间自资院校「场面墟冚」仁大恒大各逾万人报读

香港树仁大学

  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：891名
  • 继续升学或全职工作：58.8%
  • 年均薪酬：$239682（即月薪约2万元）

岭南大学持续进修学院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：89名
  • 全职工作：12.4%
  • 年均薪酬：$227333（即月薪约1.9万元）

圣方济各大学

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：166
  • 全职工作：37.3%
  • 年均薪酬：$298718（即月薪约2.5万元）
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：509
  • 继续升学或全职工作：82.9%
  • 年均薪酬：$389063（即月薪约3.2万元）

香港中文大学专业进修学院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：521
  • 全职工作：11.9%
  • 年均薪酬：$236482（即月薪约2万元）

 

延伸阅读：DSE放榜2026｜方大东华各逾3万人报读 护理学最受欢迎

香港恒生大学

  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：1164
  • 继续升学或全职工作：72.3%
  • 年均薪酬：$234347（即月薪约2万元）

香港理工大学香港专上学院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：2904
  • 全职工作：3.5%
  • 年均薪酬：$213319（即月薪约1.8万元）

香港理工大学专业进修学院

  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：609
  • 继续升学或全职工作：80.8%
  • 年均薪酬：$230916（即月薪为1.9万元）

香港大学专业进修学院

  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：41
  • 继续升学或全职工作：39%
  • 年均薪酬：$197000（即月薪为1.6万元）

香港大学附属学院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：1933
  • 副学士全职工作：2.5%
  • 高级文凭全职工作：5.6%
  • 年均薪酬：$187119（即月薪约1.6万元）

香港伍伦贡学院

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：229 
  • 全职工作：19.2%
  • 年均薪酬：$260471（即月薪约2.2万元）
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：92
  • 继续升学或全职工作：53.3%
  • 年均薪酬：$255169（即月薪约2.1万元）

职业训练局

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：3803
  • 全职工作：30.5%
  • 年均薪酬：$209000（即月薪约1.7万元）
  • 调查对象：学士学位毕业生
  • 受访人数：399
  • 继续升学或全职工作：77.9%
  • 年均薪酬：$239400（即月薪约2万元）

青年会专业书院 

  • 调查对象：副学位毕业生
  • 受访人数：11
  • 全职工作：9.1%
  • 年均薪酬：$210000（即月薪约1.8万元）

自资院校毕业生薪酬

院校名称 副学位毕业生 平均月薪^ 学士学位毕业生 平均月薪^
明爱白英奇专业学校 $21000 不适用
香港城巿大学专业进修学院 不适用 $15000
宏恩基督教学院 $28000 $32000
港专学院 $18000 $29000
香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院   $15000 不适用
香港三育书院 $26000 不适用
香港浸会大学国际学院 $20000 $18000
香港浸会大学持续教育学院 $16000 $31000
香港珠海学院 不适用 $21000
香港专业进修学校 $22000 不适用
香港科技专上书院 $23000 $30000
香港都会大学 $25000 $25000
香港树仁大学 不适用 $20000
岭南大学持续进修学院 $19000 不适用
圣方济各大学 $25000 $32000
香港中文大学专业进修学院 $20000 不适用
香港恒生大学 不适用 $20000
香港理工大学香港专上学院 $18000 不适用
香港理工大学专业进修学院 不适用 $19000
香港大学专业进修学院 不适用 $16000
香港大学附属学院 $16000 不适用
香港伍伦贡学院 $22000 $21000
职业训练局 $17000 $20000
青年会专业书院 $18000 不适用

^四舍五入至千位数
资料来源：自资专上教育资讯平台最近期数据(23/24学年数据)

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