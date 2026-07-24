英国升学2026︱UCAS补录占先机 专家：港生宜早申请「抢位」 赶上开学尾班车

中学文凭试（DSE）放榜后，部分考生或考虑到海外升学，其中英国是最热门的选择。由即日起至10月19日，是英国大学及院校联合招生系统（UCAS）的「补录」（Clearing）阶段，现阶段申请英国大学，或可赶上新学年开学的「尾班车」。领优教育创办人吴语庭指，香港文凭试放榜时间比英国高考早1个月，让港生有时间上的优势，可更快抢占名校剩余的学额；加上补录期大学常有「降分收生」的弹性，即使文凭试「失手」，亦有机会被英国罗素大学集团名校取录。

必须透过UCAS申请英国大学

报读英国大学，须透过英国大学及院校联合招生系统（UCAS）递交申请。领优教育创办人吴语庭表示，今年香港学生报读英国大学的情况与往年相若，英国仍然稳占港生海外升学地首位。受就业前景及专业牌照考量影响，受欢迎学科集中于医疗相关课程。「超过一半学生报读医疗专科，包括物理治疗、职业治疗、视光学及放射治疗学等。」他分析，港生偏好这类专科，主因是其专业资格跟本港衔接，而且薪酬高、就业保障大。此外，电脑科学、工程学及法律系亦极受欢迎。院校方面，除英国5间最顶尖的精英大学，包括牛津大学、剑桥大学外，罗素大学集团（Russell Group）成员如杜伦大学（Durham University）、华威大学（University of Warwick）等，亦是港生的热门选择。

「降分收生」具弹性

领优教育创办人吴语庭勉励同学，不要被本地收生模式限制自己，即使香港未必有学位，但英国仍有逾百间大学可供选择。

有意赴英升学的同学，就要把握由即日起至10月19日的UCAS的「补录」（Clearing）阶段。吴语庭指，DSE于7月放榜，比英国本土及其他地区早了约1个月，这意味港生是全球「第一批」进入补录系统挑选剩余学位的人，具有时间上的优势可及早选校；加上许多英国名校对DSE体制非常熟悉，因此会在官网建立清晰的收生指标，建议同学可到心仪大学的网页，了解自己是否符合入学要求。

更值得留意的是，英国大学在补录阶段会展现极大收生弹性。「不少大学会在此阶段，下调收生标准1至2个级别。」吴语庭强调，英国大学的收生准则与香港联招（JUPAS）截然不同，英国院校完全不考虑DSE中文科成绩，因此不少因中文科失手而未能符合本地大学门槛的考生，在英国系统中，只要英文及指定选修科达标，依然能获名校取录。

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前30名校仍有学位

早前多间升学中心举办英国升学博览会，不少家长把握机会与院校代表直接交流，了解当地升学情况。

吴语庭表示，现阶段英国约9成院校仍有学位开放申请，包括英国排名首30位的学校，例如杜伦大学、华威大学、伯明翰大学（University of Birmingham）、谢菲尔德大学（University of Sheffield）、南安普敦大学（University of Southampton），以及布里斯托大学（University of Bristol）等。他建议，修读生物、化学的同学，可考虑护理系或医疗科学等研究型学科；修读其他理科的同学，可考虑电脑或工程系。至于视光或放射治疗学，亦是值得留意的学科，「香港学位竞争激烈，但是DSE考获『444』，已足以获利物浦大学（University of Liverpool）的放射治疗学系取录；另过往有预测DSE成绩为5444的学生，最终考获5333，但仍透过补录阶段，获利物浦大学的职业治疗学系取录。」

不同分数选科策略

最佳3科*分数 建议 444或以上 全力冲刺，争取直接申请英国首30名大学的一年级。除了医学、牙医及兽医等「神科」剩余学位极少（不足1成学位）外，约9成院校的电脑、工程及法律等学科仍有补录名额。 333至443 考虑排名较低的大学，333为最低临界线。 333以下 强烈建议考虑「国际一年级」（International Year 1）或「大学基础班」（Foundation）。

注*： 英国大学对「最佳3科」的定义，通常以数学作为其中1科，再加上2个选修科目计算。

「未达标」另类选择

若DSE成绩不足以申请学士课程，英国的「国际一年级」（International Year 1）及「大学基础班」（Foundation）均值得考虑。国际一年级为「1+2」模式，同学修读1年后，若成绩达标，可直接原校升读学士学位二年级；换言之，3年可取得学士学位。不过，收生要求相对严格，DSE成绩一般须达「322」或以上。

至于大学基础班，则属于「1+3」模式，完成1年的基础班后，会衔接至大学一年级，即4年才取得学士学位。然而，基础班收生弹性极大，DSE成绩「222」甚至「211」亦有学校取录。这两类课程的成功升学率均高达8成以上，如有意报名，可直接向大学申请。

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升学展即场报名

吴语庭寄语考生，补录阶段的竞争为「全球性」，抢学位最重要是「快」。「很多同学常常犹豫，但其实Clearing（补录）报名毋须费用，一定要尽早递交申请。」此外，近日多间升学中心举办英国升学展，考生应备齐护照、DSE成绩单及IELTS成绩单（如有）到场申请补录学位。若分数达标且毋须面试，8至9成考生可获即场取录；若须面试，通常亦可在数天内收到结果。

申请UCAS补录懒人包

事项 备忘 必备文件 护照、中学文凭试成绩单、IELTS成绩单（如有）。 语言要求 中学文凭试英文科达4级或以上，或IELTS达6.5分或以上。若英文未达标，可选择英国排名30后的大学，或考虑衔接课程。 黄金时间 中学文凭试放榜日及其后一两天为最佳报名时机；联招放榜前为最后死线。 留学预算参考（每年） 非伦敦地区：住宿费约8至10万港元；学费约15至23万港元。伦敦地区：住宿费为非伦敦地区的双倍（约16至20万港元）。医疗专科：学费约30至45万港元，修读期约5至6年。

记者 唐绮晴 图片 受访者提供

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