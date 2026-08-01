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美国升学｜Interlochen Arts Academy 全美艺术高中第一

升学攻略
更新时间：12:00 2026-08-01 HKT
发布时间：12:00 2026-08-01 HKT

位于美国密歇根州的Interlochen Arts Academy，是一间享誉全球的顶尖艺术寄宿高中。学校成立于1928年，校园坐落于森林与湖泊环绕的自然环境之中，为9至12年级的学生提供音乐、舞蹈、戏剧、电影、新媒体、视觉艺术、创意写作等多个专业方向。

顶尖音乐舞蹈课程

学校FB图片
学校FB图片

学校被Niche评为2026年美国最佳艺术高中第一名，并在学术与大学预备方面获得A+评级。学校于2006年获得由美国总统颁发的国家艺术奖章，此奖是美国艺术领域的最高荣誉；并于2019年获评为美国教育部绿丝带学校及密歇根州绿色学校。

Interlochen Arts Academy亦被誉为全球最佳音乐家专业学校之一，课程涵盖乐理、作曲、演奏、结他、钢琴等，音乐风格包括爵士乐、流行音乐等。学生有大量机会参与大型合奏团演出，学校亦定期邀请来自南加州大学、密歇根大学及新英格兰音乐学院的著名艺术家到校指导。

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舞蹈方面，学校提供严谨的大学预备级舞蹈课程，导师均为世界知名的芭蕾舞、爵士舞及编舞家。校内设有占地25000平方英尺的专属舞蹈场馆，每年至少举办3场舞蹈表演，并由学校管弦乐团现场伴奏，让学生展现最完美的自己。

学校配备专职大学升学顾问，熟谙艺术类院校及传统大学的申请流程。从10年级开始，学生可与顾问进行一对一沟通，制订个性化升学计划，将个人兴趣与目标院校精准匹配。顾问团队与茱莉亚学院、柯蒂斯音乐学院、罗德岛设计学院等顶尖艺术院校密切联系，并能提供内部推荐机会。

延伸阅读：英国升学｜Winchester College 英国最古老九大公学之一 特设「Div课程」

特设专业升学辅导

申请院校有全面支援，视觉艺术与创意写作学生可获得教授及校友对作品集的审核反馈，不断进步；音乐、戏剧、舞蹈学生则接受模拟试镜训练，提升表演力。学校设有专业录音棚及拍摄设备，协助学生录制高品质申请材料，并协助联系合适教师撰写推荐信，确保每一环节皆有专业加持。

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