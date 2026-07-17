DSE放榜2026｜盘点今年12间有直属/联系/一条龙小学的状元中学 哪间中学有5间联系小学?

DSE放榜2026｜中学文凭试（DSE）前日 （7月15日）放榜，今年破纪录地诞生24位状元，当中包括11位「超级状元」，分别来自15间中学，而诞生DSE状元中学的数目，也是历来最高。综观今年诞生状元的中学，大部分为传统名校，也有创校只有约20年的直资中学；最特别的是，今年15间状元学校中，有12间是有直属/联系/一条龙小学。换言之，有意让子女入读状元摇篮的家长，除了可留意学校招收中一新生的时间外，如子女正就读幼稚园或小学，其实已可开始部署，包括留意直资和私立小学的申请时间和收生准则；如心仪小学为官立或资助小学，则要了解子女在小一「自行分配学位」阶段的分数，以及小学校网等资料。

DSE放榜2026｜哪些状元中学有直属/联系/一条龙小学？

地区 状元中学 中学资助模式 *直属/联系/一条龙小学 模式 中西区 圣保罗男女中学 直资 圣保罗男女中学附属小学 一条龙 圣保罗书院 直资 圣保罗书院小学 直属 英皇书院 官立 般咸道官立小学、

李升小学、

香港南区官立小学 联系 湾仔区 皇仁书院 官立 爱秩序湾官立小学、

轩尼诗道官立小学、

轩尼诗道官立小学（铜锣湾） 联系 香港华仁书院 资助 番禺会所华仁小学 直属 油尖旺区 拔萃女书院 直资 拔萃女小学 一条龙 嘉诺撒圣玛利书院 资助 嘉诺撒圣玛利学校、

天神嘉诺撒学校 一条龙 九龙城区 喇沙书院 资助 喇沙小学 直属 香港培正中学 资助 香港培正小学 直属 西贡区 保良局罗氏基金中学 直资 保良局陆庆涛小学 一条龙 沙田区 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 直资 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 一条龙 屯门区 保良局董玉娣中学 资助 保良局方王锦全小学

保良局梁周顺琴小学、

保良局庄启程第二小学、

保良局志豪小学、

保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 联系

*资料来源：小学概览

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DSE放榜2026｜直属/联系学校的升中学额安排是怎样？

如有直属/联系小学的中学，根据中学学位分配办法，其中一级的总学额，在扣除留级学额和自行分配学位后，须在统一派位阶段，分别采用其剩余中一学额的85%（直属）或25%（联系），收取其连系小学的小六生；有特殊情况的直属学校，例如小六生总人数少于中一学位的 85%，在统一派位阶段收取连系小学的小六生时，则可选择保留其剩余中一学额的 85%，或一个较小并足以涵盖所有合资格连系小学小六生的学额数目收取学生。

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DSE放榜2026｜一条龙学校办学模式的理念是怎样？

「一条龙」办学模式的理念，是让有相同理念的中、小学加强合作，促进课程的连贯性，加强学校对学生的认识和照顾，减少小学生升中时的适应困难，以及做到「不放弃任何一个学生」。

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