美国升学｜Occidental College 美国前总统奥巴马母校 设多个特色学习项目

Occidental College（简称Oxy）——美国前总统奥巴马的母校，是洛杉矶市内唯一文理学院，以精致的小班教学与丰富的大城市资源著称，为学生提供独特的学术与生活体验。

着重人文学习

Occidental College目前约有1991名学生。学校FB图片

全校目前约有1991名学生，男女比例为「40.7：59.3」，国际学生占比4.9%；师生比例为「8.7：1」，确保学生能获得充分的个人关注。在2025年申请季，Oxy共收到6461份入学申请，录取率为39%，入读率为21%，全年总费用约为8.5万美元（约66万港元）。

在课程设计上，所有大一新生必须参加文化研究研讨课，课程主题聚焦于人类历史与文化，重点培养学生的写作能力，每班人数上限为16人。此外，学生须展示外语能力，并完成涵盖世界文化、艺术、前工业时代、科学与数学等领域的通识课程要求。

到了最后一年，所有学生必须完成一项名为「综合考核」的毕业要求，形式包括项目、论文或考试，旨在全面展示其在主修领域中的学习成果与掌握程度。

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培养公务意识

Oxy提供一系列别具特色的学习项目，为学生开拓多元实践与国际视野。其中，「联合国项目」让学生有机会于在学期间居住曼克顿，同时在联合国相关机构实习并选修课程。

每2年举办一次的「竞选学期」（Campaign Semester），则让学生全职投入政治竞选工作，亲身体验选战实务；之后再回到校园参加研讨课，反思并总结这段实践经历。

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在国际交流方面，约三分二的学生选择出国学习，透过遍布全球50多个国家的项目进行国际研究或实习。此外，「暑期科研项目」（Summer Research Program）每年支持超过100项涵盖自然科学、社会科学及人文学科的学生研究计划。

最值得一提的是「奥巴马学者项目」（Barack Obama Scholars Program），该计划专为学术表现优异且对公共服务有强烈承诺的学生而设，提供为期4年的全额奖学金，涵盖全部就读费用，并额外资助三段暑期经历，例如实习或服务项目，培育未来领袖人才。

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