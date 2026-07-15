DSE放榜2026｜CUSCS新推「运动表现及创新文凭」 提供唯一日本实习副学位课程

香港中文大学专业进修学院（CUSCS）为配合政府发展职业教育方向及市场对人才的需求，开设多项两年全日制高级文凭课程及一年全日制文凭课程。所有课程均由香港中文大学审批及颁授学历，质素备受肯定。

虚拟实境平台「InternVision」助同学于实习前进行模拟训练。院校提供

CUSCS全日制学生可使用中文大学图书馆。院校提供

「社区健康与服务」高级文凭 培养基层医疗人才

「社区健康与服务」高级文凭课程由CUSCS与香港中文大学赛马会公共衞生及基层医疗学院共同筹划，涵盖全面且前沿的公共衞生专业知识，包括公共衞生学原理、疾病预防与控制、食物衞生与安全、行为干预与健康促进理论等，适合有兴趣从事公共衞生如医疗专业、社会服务和衞生政策制定，以及公共衞生行政管理或活动策划等工作的同学修读。课程包含60小时的基层医疗实习，有助同学实践所学并建立业界联系。

「专业传意」高级文凭 扩展学生环球视野

糅合CUSCS多年开办语文课程的经验及职业导向元素，「专业传意」高级文凭分中文、英文及日文三个专业，装备同学成为语言及传意专才，开拓全球职涯发展。同学有机会参与实习或到内地、海外或日本交流，提升国际视野，应用所学。日文专业毕业生可达日本语能力试验N2或以上程度，更是本港唯一提供日本实习的副学位课程。

新推「运动表现及创新文凭」 结合运动科学与智能科技

CUSCS今年新推出的「运动表现及创新文凭」，结合运动科学与智能科技，涵盖重点科目包括运动学导论、新兴运动发展及培训、体适能评估与运动处方。完成课程后学生更可获有效期为两年的「新兴运动导师证书（初级）」或同等资历，迎接迅速发展的行业机遇。

另外，「幼儿游戏及艺术文凭」培养学生设计幼儿活动及艺术课程的能力，毕业后可投身幼儿游戏导师、幼儿兴趣班导师或教学助理等；「社区护理文凭」获社会福利署认可，毕业生符合指定要求可注册为保健员；「基础教育文凭」则为学生建立跨学科基础，历届平均80%毕业生顺利升读CUSCS「高级文凭」课程。

多元学习资源 促进学生全人发展

学院设语文学习提升中心，备有一对一语文咨询服务及种类广泛的多媒体教材，全日制课程同学可使用中大图书馆设施及网上资源。另外，学院亦举办师友计划、学生大使计划，并安排实地考察、海外交流及业界分享等活动，丰富同学的大专生活。

入学要求

高级文凭：DSE 5科达第二级（包括中、英文）或同等学历

文凭：DSE最佳5科达6分（包括中、英文均达第一级）或同等学历

确认学位

已获「有条件取录」的应届文凭试考生，请留意电话短讯（SMS），直接登入连结或亲临尖沙咀东海教学中心确认学位。

放榜周即场及网上报名

日期：即日起至7月24日（星期日除外）

即场报名：申请人可亲临尖沙咀东海教学中心（尖沙咀加连威老道98号东海教学中心地库1楼）；期间设课程咨询

网上报读：》按此《



