DSE放榜2026｜内地升学有需求 暨大华大7月16-22招生 附申请资格要求+报名方法

早前有调查显示，逾4成受访的中学文凭试（DSE）考生，有考虑到内地升学。要报读内地的高校，港生可透过3个途径，包括「内地高校招收香港中学文凭考试学生计划」（下称「文凭试收生计划」）、「普通高等学校联合招收华侨港澳台学生入学考试」（下称「港澳台侨联招试」）及「院校独立招生」，其中前2者已截止申请，但个别院校仍可透过「独立招生」途径报读。由DSE放榜后至7月22日期间，暨南大学及华侨大学均会接受香港学生报名，有意到内地升学的考生可留意。

DSE放榜2026｜暨南大学 在校港生逾9千

内地的专科教育（类近香港副学位/专上课程）及本科教育（即香港学士学位课程），过往都有不少港生报读。在2025/26学年，经「文凭试收生计划」报名的港生达4521人，约占该届DSE考生总人数的8%，反映该计划备受学界认可。此外，国家教育部亦批准个别内地高校在港直接进行招生工作，并自订收生准则或入学考试，其中暨南大学及华侨大学，将于7月16日至22日期间接受港生报名，有意申请的同学要把握机会。

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为港人熟知的暨南大学，在广州、深圳及珠海三地设有5个校区。近年港生报读热度持续上升，目前在校港生人数已逾9000人。该校开设的专业多元化 ，不少是港人有兴趣的方向，包括工商管理、口腔医学、临床医学及戏剧影视导演等等。

今届DSE考生若有意申请本科普通类专业，须留意以下申请资格：

公民科须达标。

其余3科核心科目（中文、英文、数学）加1科相关选修科目的总分须达10分或以上，且任何1科不得低于2分。

校方会兼顾单科成绩作考量（视乎申请专业而定，其中3科核心科目达「332」者将获优先考虑）。

持有副学士或高级文凭的应届毕业生，校方视乎情况亦可作优先录取。

【暨南大学报名方法】

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DSE放榜2026｜华侨大学 设11大学科门类

别于泉州及厦门设有校区的华侨大学，截至2024年底在校港生约有4000人。该校提供涵盖经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学及教育学等11个学科门类的课程。

今届DSE考生同样可待放榜后申请入读该校本科课程。申请资格如下：

公民科须达标。

其余核心科目和选修科目（甲类科目）中，成绩最佳的4科总分不低于10分（若报读艺术及体育类专业，该4科总分则不低于7分）。

持有副学士或高级文凭的应届毕业生，视情况亦有机会获优先录取。

【华侨大学报名方法】

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