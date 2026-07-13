DSE放榜2026｜另类出路 中学毕业也可冲上云霄 附3大见习机师计划申请要求/报名连结

「做机师一定要大学毕业？」近日网上讨论区有网民询问见习机师的入职要求，引起热议。事实上，要冲上云霄并非只有大学生才能做到；申请人只需中学毕业，并在雅思（IELTS）或托福（TOEFL）等考获指定成绩，具备有效的英语能力证明便符合资格。后天（7月15日）DSE即将放榜，若成绩不似预期、未能达标升读资助大学的同学，不需灰心，不妨考虑走另一条路，投考见习机师，为自己开创不一样的前途。

国泰全额赞助 80周专业培训

目前在本港，国泰航空是唯一提供「见习机师培训计划」的民航机公司。只要应征者对飞行充满热忱，并有志于航空业发展，便可提出申请。见习机师将接受为期约80周的培训，先于香港及世界各地的培训机构接受地面理论训练，随后再安排至世界知名的飞行学院进行实地飞行训练。此计划全年接受申请，并由国泰全额赞助培训费用；学员取得商用机师执照后，将成为二副机长，负责操作区域航线、长途及超长途航班。据坊间招聘网站资料，其见习机师薪酬约$40000。

申请资格及英语要求：

年满18岁，拥有在香港或中国内地工作和居住的权利。

高中毕业，且英语、数学或科学成绩良好（具大学学位或航空相关专业背景者优先）。

符合香港民航处一级体检合格证明的健康要求。

通过入职前背景审查（包括刑事纪录）。

持有有效英语证明：IELTS总分6.0或以上；或 TOEIC总分800或以上；或 TOEFL iBT总分80分或以上（指定日期后考试要求总分4.5或以上）；或 ICAO英语语言能力等级4或以上。（各项考试均设有特定单项成绩要求）

查询及报名：

飞行服务队 14个月训练 兼顾救急扶危

除了民航机公司，政府机构如政府飞行服务队亦会不定期招聘见习机师。获取录者会被编派入定翼机组或直升机组，其后将被派往外地的飞行训练学校，接受为期14个月的专业机师基本训练，当中涵盖航空学知识及飞行训练。成功完成课程及通过所有考试者，将取得商业机师执照。除了驾驶飞机，见习机师更肩负协助拯救生命、打击罪行及扑灭山火等职责，以专业技能服务社会。根据该处网页资料，见习机师的起薪点为＄30930至＄35275不等。

申请资格：

香港特别行政区永久性居民。

DSE五科（包括英国语文）成绩达第3级或以上；或具备同等学历（如会考/高考指定成绩）。

按国际民航组织标准，通过体格检验并具有良好视力。

通过机师技术笔试及机师能力倾向测验。

具备良好沟通能力（包括英语会话及书写），并在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

具团队精神、服从纪律及愿意轮班工作。

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国际航空学院 约14至16个月综合培训

此外，香港国际航空学院每季亦会开办见习机师培训课程，惟学费相对高昂。课程分为地面理论及飞行训练两部分：学员会先在香港接受为期约6个月（最少750小时）的地面理论课程；学院会于理论课程完成前，为学员与合作的航空公司配对初步面试。完成理论考试后，学员将前往美国加州或中国成都市的飞行学院，接受为期约8至10个月的飞行训练，学习单引擎及双引擎飞机操作，并运用飞行模拟器进行仪器操作训练。最后，学员需回港进行约2星期的多机组成员协作课程，方能完成整个综合培训。

申请资格及费用：

年满18岁或以上，香港永久性居民或拥有在港工作及居住权利。

中学毕业，具良好英语及数学科成绩（具基本物理知识获优先考虑）。

国际民航组织（ICAO）英语能力测试达4级或以上。

体格良好，并取得香港民航处一级体检合格证明书。

报名费：$2000（包括机师能力倾向考核）。

学费：$850,000（可分期缴交）。

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3大见习机师培训计划概览

计划机构 国泰航空 政府飞行服务队 香港国际航空学院 课程为期 约80周 约14个月 约14至16个月 学历门槛 中学毕业 DSE五科第3级（含英文） 中学毕业 培训费用 全额赞助 政府承担（受薪培训） 学费 $850000 未来出路 国泰二副机长 飞行服务队机师 安排合作航空公司初步面试 特色 规模最大、免学费 涉猎搜索救援、月薪逾3万 自费入行、配对航空公司

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