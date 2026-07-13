DSE放榜2026｜专家详解申请自资院校5大原则 哪些课程最受欢迎？    

今年报考中学文凭试(DSE)及申请联招(JUPAS)的人数增加，预料大学学位竞争较去年激烈，因此多位升学专家均建议考生及早作多重部署，包括申请自资院校的学士学位和副学位课程。香港辅导教师协会主席叶伟民表示，同学申请自资课程时，可从5大原则，考虑是否适合自己。

DSE放榜2026｜如何申请自资院校？

现时全港约有30间自资专上院校，为学生提供副学位（高级文凭、副学士）及学士学位课程，当中涵盖不同范畴，包括「教育」、「法律」、「工程及科技」、「商业及管理」、「电脑科学及资讯科技」、「医科、牙医学及健康科学」等等，为DSE考生提供八所资助大学以外的课程选择。

报读自资院校的课程，一般是透过专上课程电子预先报名平台（E-APP）申请，然而次轮申请已于7月6日截止，如考生仍想报读自资院校的课程，需直接向院校申请，直至有关课程满额为止。当学生被院校取录后，或需缴交约$5000的留位费以确认学位。然而，如同学在JUPAS放榜后，获教资会资助全日制学士课程（「八大」的课程）或「指定专业/界别课程资助计划」（SSSDP）课程取录，都可申请退款，毋需担心会白白缴交留位费。

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DSE放榜2026｜申请自资院校5大原则

香港辅导教师协会主席叶伟民表示，自资院校的课程范围广阔，同学选校时，可从5大原则考虑。

1．兴趣和能力

最重要的原则，是同学需因应自己兴趣和能力，拣选合适院校和课程。

2．课程内容

即使在同一个范畴，各院校的课程内容，包括学习单元或重心都不尽相同，建议同学要详细比较，看是否适合自己。

3．课程结构

现时有部份自资学院提供应用学位课程，当中结合理论与大量实务培训，学生将有较多机会到职场实习。因应这个安排下，同学要考虑自己的学习模式是否适合？还是较喜欢学术类课程？

4．衔接学位课程机会

自资院校提供副学位（高级文凭、副学士）及学士学位课程，其中副学位毕业生，可循非联招（Non-JUPAS）途径，申请入读资助大学的学士学位三年级。值得留意的是，部份自资院校虽为「八大」辖下院校，却并非所有副学位毕业生，都可直升所属资助大学，需因应各院校的收生要求，包括GPA（平均绩点）而定，「不过，如同学就读的副学位课程，跟『八大』的关系性较大，取录机会相对高些。」

5．院校设施和配套

个别自资院校的校舍规模或面积相对细，然而近年部份院校，例如香港都会大学、香港高等教育科技学院（THEi）等，因应院校发展，校舍规模都有改变，「自资院校的设施未必比资助院校逊色，相反近年院校会因为课程发展，添置不同教学设备，甚至引入科技，促进教学成效。」

DSE放榜2026｜副学士与高级文凭的分别

副学士和高级文凭虽然同属副学位课程，但学习内容和模式不尽相同，其中副学士课程较多通用性、知识性和基础性内容，比例约达六成；至于高级文凭则有六成或以上属专门性内容，较为职业导向。

以工程学课程为例，副学士内容多为计算、力学、电子学等，着重知识性和理论；而高级文凭则较多操作机械的部份，同学选择那个课程，就要视乎自己的学习模式。

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DSE放榜2026｜自资院校热门课程

自资院校的热门课程，跟资助院校的课程接近。叶伟民表示，有关金融、社工、科技及护理课程等，都比较受学生欢迎；此外，他提醒同学如计划报读医疗、护理等课程，需要留意其专业资历，毕业后是否具执业资格等。

叶伟民分析，由于香港是商业城市，因此有关金融或商科等课程，都是传统以来，学生的热门选择；至于社工课程，近年亦受不少学生欢迎，「除了同学对社会工作有热诚外，或跟他们较易从个人经历，了解社工的工作性质有关；另外，随住社会发展，有关科技的课程亦是热门之选。」

至于其他受欢迎课程，还包括护理和医疗相关课程等，相对较快满额。叶伟民提醒同学，申请有关课程前，应留意毕业后，同学是否具专业资历，能否获得执业资格等等。

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