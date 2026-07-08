DSE放榜2026｜放弃护理学位追寻运动梦 CUSCS生获中大运动科学与健康教育有条件取录

下周三（7月15日）是中学文凭试（DSE）放榜的大日子，不少应届考生正思考如何能在兴趣与前途之间取得平衡。现就读香港中文大学专业进修学院（CUSCS）康乐及休闲事务管理高级文凭课程的陈登荣，便以过来人身份分享经历。他曾为求「安稳」而选读另一院校的护理学学士课程，最终决定放弃护理，转读CUSCS，追求心中的运动梦。

追寻运动梦想

在朋友推荐下，陈登荣报读了CUSCS康乐及休闲事务管理高级文凭课程。（资料图片）

陈登荣在中学时期已是篮球校队成员，对运动充满热诚。然而，中学毕业后他却选读了护理学学士课程，打算踏上世俗眼中「安稳」的护理之路。直至首次实习，他才深刻体会到自己无法在缺乏热诚的行业中耗上5年、甚至10年的光阴，于是毅然决定退学，重新出发追寻运动梦想。

现就读香港中文大学专业进修学院（CUSCS）康乐及休闲事务管理高级文凭课程的陈登荣，便以过来人身份分享经历。（图片由受访者提供）

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在朋友推荐下，陈登荣报读了CUSCS康乐及休闲事务管理高级文凭课程。该课程除了涵盖康乐及休闲事务管理的专科知识，亦涉猎商业管理、人力资源及市场营销等范畴。他坦言，起初因语文基础较弱，难以掌握课程内容，幸得老师悉心指导，让他逐步建立起学习信心。他忆述一次课堂上，老师竟以「平板支撑」比赛来决定分组简报的选题优先次序，这教学模式让他至今仍津津乐道。

谈及课程中最具挑战且最难忘的经历，陈登荣犹然记得「盛事及节庆管理」一科，当时全班同学需要共同策划一次长洲一日活动。30位同学在筹备过程中各抒己见，经过多次实地考察、测试与修改，活动最终圆满举行。他表示，这次宝贵经验不仅让他学会聆听与团队合作，更大大加深了同学之间的友谊。

谈及课程中最具挑战且最难忘的经历，陈登荣犹然记得「盛事及节庆管理」一科，当时全班同学需要共同策划一次长洲一日活动。（图片由受访者提供）

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此外，「运动解剖及生理学」一科亦令陈登荣获益良多。他不仅从中理解到肌肉运作原理及专业术语，更能将知识应用于日常训练，清晰表达想法并提升训练成效，为日后升读运动相关学士课程打下坚实基础。目前，他已获得香港中文大学「运动科学与健康教育理学士」课程的有条件取录，并期望未来能投身篮球教练或相关运动行业，协助运动员不断突破自我。

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