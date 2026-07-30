美国升学｜Riverdale Country School 取消传统AP课程 深度革新教学模式

Riverdale Country School创立于1907年，坐落于美国纽约市西北部的河谷区。校园由两个绿意盎然的校区组成，总占地达27.5英亩，分别为幼小部的River Campus及中高部的Hill Campus。学校恪守「智．品．社」（Mind, Character, Community）的办学理念，在追求学术挑战的同时，亦提供全方位的支持。

多元学习环境

Riverdale Country School的学生来自不同文化背景。学校FB图片

学生来自全球70多个国家，近半数为有色人种，构成了一个高度多元与包容的学习环境。在卓越的教育质量与个人化升学辅导下，毕业生备受顶尖学府青睐，每年均有众多学生入读耶鲁、宾夕法尼亚、哥伦比亚及康奈尔等长春藤盟校，是融合传统与创新、城市与自然的顶尖私校。

该校杰出校友众多，包括前美国总统约翰．甘迺迪、钢琴巨擘兼作曲家利奥波德．郭朵夫斯基，以及首位横扫格林美、奥斯卡与金球奖最佳歌曲的传奇歌手卡莉．西蒙。

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推出大学级课程

学校早在十余年前便取消传统AP课程，全面推行更具深度与挑战性的荣誉课程及大学级课程，例如「神经伦理学」、「仿生工程」及「城市设计与社会公正」等，旨在系统性地培养学生的批判思考及深度学习能力。

师资阵容强大，师生比例约为「1︰5」，逾80%教师持有硕士或博士等高级学位，其中不少毕业于长春藤盟校及顶尖文理学院。

毕业生学术表现亮眼，SAT平均分达1460（满分1600），ACT平均分为34（满分36），持续获哈佛、耶鲁、哥伦比亚大学、麻省理工学院及罗德岛设计学院等世界顶尖学府录取。

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跨领域全人教育

学校课程体系致力于跨学科整合，有机融合STEM、人文与艺术，以培养学生的全面素养及个性发展。除了主修课程，更开设众多探索型Mini课程，例如「AI伦理」、「女权主义对话」、「新闻写作」及「冷战档案研究」等，鼓励学生深入研讨与实践。

此外，学生亦可发起Capstone独立研究项目，深入探索个人长期兴趣的领域。课程中，广泛融入写作、演讲、哲学对话与伦理思辨训练，并高度重视社会责任感的培养，将社区服务课程列为毕业必修，实现知识与品格的同步成长。

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