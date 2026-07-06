IB放榜2026｜国际文凭大学预科课程受追捧 一文解构课程特色

国际文凭大学预科课程（IBDP）今日放榜，本港多所学校均有诞生考获45分「IB状元」的喜讯，除了英基学校协会及香港加拿大国际学校等校外，本地的直资或私立中学，包括圣保罗男女中学、拔萃男书院、圣士提反书院、沪江维多利亚学校、保良局蔡继有学校、保良局颜宝铃书院等均报喜，至今全港最少诞生62位IB状元，相信数字会继续上升。

IB放榜2026｜IB是甚么？

事实上，IBDP课程近年备受不少家长留意，究竟IBDP是什么？和本地的中学文凭试课程有什么分别？国际文凭课程（International Baccalaureate, IB）由瑞士日内瓦国际学校于1968年创立，现已于全球近150个国家推行。在香港，现有69所国际、私立及直资学校获认证开设IB课程，其中有38所学校开办「国际文凭大学预科课程」（International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP），并在今日公布考试成绩。

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IB放榜2026｜IB课程内容有甚么特点？

IBDP课程为２年制，部份学校为了让学生掌握就读IB课程的技巧，因此会在中四开办IB预备班，在中五和中六级才正式为IBDP课程。

修读IBDP课程的学生，需在６个学科组别，即「语言与文学研究」、「语言习得（第二语言）」、「个人与社会」、「科学」、「数学」及「艺术（或从上述其他组别中加选一门科目）」，中各选修一门科目，每科的满分为７分。

IB学生将分别修读高级程度（HL）科目及标准程度（SL）科目。 HL 和 SL 科目的范围有所不同，但评分标准相同，高级程度的课程，要求学生展现出更丰富的知识、更深刻的理解和更纯熟的技能。而每位学生至少选修3门或最多4门高级课程，其余课程为标准程度课程。

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至于另外３分，就来自知识理论（Theory of Knowledge, TOK）及拓展论文（The Extended Essay, EE）；此外，学生需完成「创意、行动与服务」（Creativity, Activity, Service, CAS），让学生除了在学术以外，也涉猎不同的范畴，扩阔视野。

修读IBDP课程的学生，可拣选的科目多元化，包括中文、英文、商业管理、全球政治、经济、地理、历史、心理、哲学、电脑科学、生物、物理、化学、运动 与健康科学、视觉艺术、电影、音乐、剧场等等，视乎学校所开办的科目而定。

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