中一叩门2026｜升中派位7.7放榜 校长吁留意「叩门」安排 留班位专位专用料增难度

26年度的中一派位结果，将于7月7日，即下周二公布，当中包括「自行分配学位」和「统一派位」结果，届时学童须在就读小学领取派位证及入学注册证，并于7月9及10日，到获派中学注册，否则被视为放弃学位。至于已使用「智方便」或「智方便+」登记成为「中一派位电子平台」用户的家长，亦可于派位日上午10时起，透过电子平台查阅派位结果。

视乎需要别乱「叩」

临近派位日子，Elsie知道很多子女未获「自行分配学位」正取生通知的家长，都会感到紧张，有的甚至正部署「叩门」。Elsie跟身兼香港津贴中学议会主席的九龙真光中学校长李伊莹倾过，她指今年公营中学「叩门位」的数目不变，即每班最多只可用1个「留班位」收「叩门生」，达至专位专用，换言之，如果中学有4班中一，就只有4个「叩门位」，除非该校有学生没有前往注册，校方就可以把有关学额取录「叩门生」。

事实上，就近年中、小学的「叩门位」减少，部分中学的「叩门」竞争情况更激烈，家长或要因应情况，考虑是否需要「叩门」。李伊莹认为，「叩门」会为子女带来压力，「除非获派中学的程度，和子女有明显差距，否则未必需要『叩门』。」她以九龙真光中学为例，传统上只有4个「叩门位」，但也未必尽用，会视乎情况。

「正观」派位结果

此外，由于每间中学的「叩门」时间表未必相同，故李伊莹建议家长在派位结果公布前，就应先了解心仪中学的「叩门」程序，包括是否接受「叩门」，及早安排，避免浪费时间，「有的学校在放榜日下午接受申请，有的则在放榜后翌日，而九龙真光中学则只在放榜日上午接受申请，所以家长当日应带备子女的成绩表，如有需要，可尽快去心仪中学『叩门』。」

在「叩门」阶段，不少学校都设笔试，了解申请人的学术能力；部分中学会再设面试，进一步了解申请人的应对、品格、礼貌、中英文能力、对学校的认识，以及了解申请人和学校是否互相适合等等，所以家长带子女「叩门」前，须有心理准备。

就下周二的升中放榜，李伊莹提醒家长，即使派位结果和预期落差太大，也不要表现出极度失落。「家长要给子女正面讯息，别表现出很失望的样子，否则可能影响小朋友的情绪。」此外，她认为家长可趁机告诉子女，只要保持积极主动的学习态度，不论入读甚么学校，都会取得好成绩，「当你是积极的学习者，不论在甚么环境下都会闪耀。」

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重笔试特殊专长

此外，Elsie亦跟中西区的传统名校圣若瑟书院校长郭廸民倾过，他说近年的「叩门位」减为约5个，但每年约有200人申请，即约40人争1个学额，竞争的确较以往激烈。至于今年「叩门」申请表，已上载校网，有意让儿子申请该校的家长，可及早准备，避免届时带漏文件。

郭廸民表示，该校将于7月8日上午接受「叩门」申请，并于7月10日安排所有申请人参加中英数笔试，从中拣选合适申请人面试，并了解他们的品格、思维模式和逻辑思维等，对答以英语为主，内容可能和日常生活或小学周遭事物有关，「在『自行分配学位』阶段，学校不可以有笔试，校方只能透过成绩表和面试了解申请人，对部分申请人来说，可能不太有利，所以今次想着重笔试。」

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面试有礼勿操练

由于圣若瑟书院为「全开英文班」中学，故郭廸民认为，对就读中文小学的申请人来说，笔试的英文卷可能稍深，数学卷则会中英对照，「因我们想了解申请人的数学能力，避免有人不懂解题，所以试题用中英对照。」他表示，该校的甄选机制，主要基于笔试和申请人履历，「如果他们在某方面非常出色，都会是考虑因素。」

对于计划让儿子到该校「叩门」的家长，郭廸民认为应放轻松，毋须刻意让儿子有太多操练，「我们很注重学生的well-being（身心健康），故笔试内容应该是孩子本身就懂的东西，毋须特别操练，不要有太大压力；反而在面试时，表现有礼、乖巧、注意谈吐等就可以。」

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