美国升学｜The Lawrenceville School 圆桌教学促进师生互动

The Lawrenceville School被誉为「小常春藤高中」，创立于1810年，坐落于美国新泽西州历史悠久的劳伦斯威尔（Lawrenceville）镇，地理位置优越。学校采用「哈克尼斯圆桌教学法」，运用类似研讨会的方式上课，这种教学法令学生完全投入学习，难怪学校每年大约有25%的学生进入全美前10的大学。

文科出色 学生办报

在典型的哈克尼斯课堂中，一名教师与12名学生围坐在一张椭圆形桌前，教师担任引导者，以类似「圆桌会议」形式促进师生互动，鼓励每个学生积极发言。

这套教学方法在The Lawrenceville School已实践超过80年，取代了传统以竞争及个人学习为主的模式；有效提升学生的独立思考、主动质疑及创新能力，使他们对知识的理解更深入，在学术上取得更卓越的表现。该校学生在SAT考试的平均分高达1460（满分1600），优异的学术表现使毕业生多能跻身美国顶尖学府。

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学校提供超过300种课程，尤其以深厚的文科实力著称，其中英语科更开设逾60种课程，内容深入语言学、文体分析等专业领域。有别于一般学校仅涵盖虚构文学、诗歌与戏剧等基础分类，该校进一步开设如传记写作、儿童文学、战争题材及漫画文学等独特课程，甚至将许多在大学阶段才会深入研究的作家专题与人文分析课题，也纳入中学课程体系之中。

此外，由学生自主编辑及出版的周报《The Lawrence》——拥有逾百年历史的刊物，记录校园点滴，曾获得多项国家级奖项，包括极具声望的哥伦比亚新闻奖。

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特色项目 拓阔眼界

学校特色项目丰富多元，其中「The Harkness Travel Program」由教师带领学生透过服务、科研、文化及艺术等主题，将世界化为延伸教室，强调自主探索与体验意义；学生亦可参与「海外学年项目」（School Year Abroad），前往中国、法国、意大利或西班牙进行整学年沉浸式学习，深入体验当地语言与文化。

校内的「Big Red Farm」将户外空间转化为实践可持续农业的教室，透过亲身参与及反思，深化对环境的认识；「Outdoor Program」则提供攀岩、划艇、绳索等冒险体验，培养学生的领导、沟通，以及风险管理等能力，跨越学科界限，促进全人成长。

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