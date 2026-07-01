英国升学｜King William's College 世外桃源寄宿学校

在爱尔兰海中央的海上岛屿曼岛（Isle of Man），有间不错的寄宿学校——King William's College ，是岛上唯一私立学校，招收11至18岁的学生。该校是英伦三岛历史最悠久的IB学校之一，2024年在全英提供IB课程的学校中排名22位。

交通方便治安好

King William's College官网图片

King William's College所处的曼岛是英国皇家属地，与不列颠岛、爱尔兰岛称为「英伦三岛」；曼岛的首都在Douglas市，学校位于Douglas西南部的Castletown，与岛上Isle of Man机场毗邻。学生可在伦敦转机到曼岛，亦可在Heysham或利物浦坐船到曼岛。Castletown是岛内最大四个市镇之一，市内有铁路穿越，交通方便。

曼岛面积偌大，共572平方公里，以陆地面积计算是半个香港，人口却只有8万6千名，密度低；岛上青山绿水，环境优美；罪案率甚低，被誉为英伦三岛最美丽、最安全的地方。

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King William's College在1833年创校，校友人才辈出，包括不少英国政商界名人及学者，例如香港前辅政司骆克（Lockhart）、诺贝尔物理学奖得奖者William Bragg、上市滤芯制造商Strix创办人John Taylor等。现时学校共有超过400名学生，少量是国际学生，来自逾30个国家和地区，因此能为香港学生提供全英语留学环境。

即使位处海岛上，学校的课外活动和设施跟其他大城市的学校不相伯仲，如篮球、越野赛、体操、曲棍球、投球、游泳和网球，学校旁边设有高尔夫球场，提供Golf Academy and Awards课程及奖项。戏剧亦很受学生欢迎，学校自设剧院，亦举办社际戏剧节。为了鼓励学生积极参与各类型课外活动，除了学术上的奖学金，亦设立多项课外活动的奖学金。

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弹性寄宿活动多

约四分一学生在校寄宿。宿舍分为男子寄宿及女子寄宿区域，以双人房及单人房为主，亦设有少量3人房，通常中七（Year 13）学生都可获编配单人房，以便专心应付公开考试。大部分宿生为7天寄宿生（Full Boarder），亦有少量学生选择5天寄宿（Weekly Boarding）和弹性寄宿（Flexi Boarding）。

宿舍活动方面，通常周三、四晚上会有不同的宿舍活动；周末活动则更多元化，学生通常会离开校园，去当地戏院看电影、打保龄球、远足、玩爬山单车等，亦可参加不同校内活动，如游水、烘焙（Baking）等。

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