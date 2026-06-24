DSE放榜2026｜放榜压力飙升 精神科医生4招化解「预期性焦虑」

中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，不少应届考生难免感到有压力及焦虑。早前有机构调查指出，逾7成DSE考生的压力正是源自考试成绩。为帮助同学舒缓情绪，《星岛教育》特别邀请香港大学李嘉诚医学院精神科学系荣誉临床副教授陈国龄医生，剖析放榜压力的成因与身心警号，并建议同学提前制定预想方案以减轻焦虑，同时分享实用的考生减压方法及家长陪伴锦囊。

DSE放榜2026｜压力成因：「一试定生死」与预期性焦虑

陈国龄指出，「在现今教育制度下，DSE常被视为『一试定生死』，这正是考生压力的核心来源。」她解释，这场考试直接影响升学路径，无论是入读八大院校、海外留学、修读基础文凭，抑或重读中六，均牵涉未来的生涯规划。这种「分数决定出路」的客观现实，无疑为考生带来庞大的心理负担。此外，在放榜前的漫长等待期，学生极易产生强烈的「预期性焦虑」（Anticipatory Anxiety），不断猜度成绩，忧虑未能达到预期标准。

DSE放榜2026｜压力过大的身心警号

当考生压力超出负荷时，身体及情绪均会发出求救信号。陈国龄提醒，压力往往会攻击个人较脆弱的器官，引致胃痛、头痛或肠胃不适；部分学生会出现心跳加速（如心悸）、手脚颤抖、呼吸困难（如感觉喉咙被异物堵住）、肌肉紧绷，甚至在放榜前严重失眠。

心理层面上，考生可能陷入「灾难化」思考，产生持续不安并陷入自责，例如常说「都是我不好」、「都是我懒」。陈国龄补充，若学生变得绝望、对社交失去兴趣、抗拒外出，甚至出现自残念头，意味情况已严重影响日常思考与决策能力，必须及早正视。

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DSE放榜2026｜制定「ABC方案」 降低预期焦虑

面对未知与担忧的反复煎熬，要有效应对「预期性焦虑」，陈国龄则建议考生与家长在放榜前共同拟定3套应对方案。她强调，减压的关键在于双方必须对方案达成共识，特别是要坦然接受「Plan C」的可能性。当最坏情况也有明确且获父母认可的对策时，考生的压力便能大幅减轻。

Plan A（优于预期）

考生表现比预想中出色，例如发挥出120%的水准，成绩足以直接报读心仪的第一志愿学科。

Plan B（符合预期）

成绩与预期分数相若，可按原定计划报读能力范围内的大学或学科。

Plan C（失手情况）

若因临场失准、生病等因素导致成绩未如理想，需提前规划后备出路，如考虑重读、报读副学士或基础文凭等。

DSE放榜2026｜4个层次减压法

面对排山倒海的压力，陈国龄提出4个层次的减压方法，助考生重拾平静。

1. 自我疗愈

透过日常爱好如绘画、听音乐或看影片来分散注意力，让自己进入高度专注的状态，从而获取放松感。

2. 社交支持

寻求父母或同学好友的陪伴，有时无需刻意开解，单纯的同辈陪伴或与家人共处，已能带来安全感。

3. 练习放松

考生可在网络搜寻自我放松方法，如学习深层呼吸、静观练习或渐进式肌肉松弛法。

4. 专业人士介入

情况严重时，考生应主动向班主任、辅导老师或社工倾诉。若情绪低落持续2周以上，或焦虑症状长达3至4周且上述方法均无效，应及早向心理学家或医生求助，必要时辅以药物治疗。

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DSE放榜2026｜家长Do and Don'ts小锦囊

放榜期间，家长的一言一行都会被无限放大。陈国龄为家长总结了陪伴的禁忌及最佳做法。

1. 切忌批评

家长切忌在此时对子女批评或说教，例如「我都话咗你啦」、「边个叫你以前咁懒」、「抵你死啦」等，这些绝对是沟通地雷。「孩子面对成绩未如理想，其实已心知肚明，甚至充满悔恨。若此时再受指责，无疑是在伤口上洒盐，造成无法弥补的二次伤害。」

2. 大派「定心丸」

放榜前后，应避免让子女独处胡思乱想。家长可透过一起吃饭、看电视等日常活动，以「生活感」冲淡紧张气氛。此外，家长可大胆承认子女的失落感，例如说：「我知道这个结果让你很不开心」，并给予实际的安抚承诺：「无论结果如何，爸爸妈妈都会陪你一起找出路」、「总会有路走的，我们一起去看各院校的资料」。这些不带批判的同行承诺，才是考生面对放榜时最强大的后盾。

记者：苏丽珊

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