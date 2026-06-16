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DSE放榜2026︱全方位升学攻略 JUPAS改选/八大热门课程/弹性收生资讯 (持续更新)

升学攻略
更新时间：18:05 2026-06-16 HKT
发布时间：18:05 2026-06-16 HKT

2026年的DSE（中学文凭试）将于7月15日放榜，届时考生需要因应成绩，决定是否修改JUPAS的课程选择、报读自资院校或海外大学。《星岛教育》准备了一系列攻略文章，邀请专家剖析本地及海外的升学形势，协助大家做好准备，提升入读心仪院校的机会。希望考生能以平常心应对放榜，谨记无论任何分数，都总有出路！

八大院校JUPAS热门课程介绍

为了让考生掌握今年的升学形势，《星岛教育》根据8所教资会资助大学在JUPAS首轮改选后的最新数据，整合热门学科的竞争状况、计分机制、收生分数等关键入学资讯。

其余「八大」的JUPAS攻略将于6月陆续推出

升学专家分享贴士

学友社学生辅导顾问吴宝城
学友社学生辅导顾问吴宝城

《星岛教育》将会邀请学友社学生辅导顾问吴宝城，及香港辅导教师协会主席叶伟民，为各位指点迷津。他们将会为考取不同DSE成绩的考生，解构各自的升学选项，亦会预测今年稳入「八大」分数及提供大学面试贴士。(预计7月初推出)

其他本地升学攻略

解构弹性收生

  • 近年参与JUPAS的大学都有推出弹性收生安排，就算考生在其中一科失手，也能透过其他表现优异的科目入读心仪大学。《星岛教育》综合了这些院校的弹性收生安排，各位考生一定要知。(预计6月底推出)

副学士VS高级文凭

副学士VS高级文凭｜Asso与HD全方位比较！升学率/课程/学费有咩分别？

  • 副学士与高级文凭有甚么分别？本文会详细介绍这两类课程的特点，以及列出升学率、学费等资讯，方便大家规划升学。

自资院校/课程资讯

  • 整理28所自资院校及课程报名资讯，让考生尽早做好准备。(预计7月初推出)

DSE放榜攻略

香港辅导教师协会主席叶伟民
香港辅导教师协会主席叶伟民

减压攻略

  • 在放榜前夕，考生难免会感到压力。为了帮大家打气，《星岛教育》邀请专家讲解压力过大的征兆，及分享实用的减压贴士。(预计7月初推出)

放榜懒人包

  • 做好升学部署之余，DSE放榜当日的实际流程及物资准备也很重要。为此，《星岛教育》精心制作了《放榜懒人包》，为应届考生详细盘点放榜日的必备清单及注意事项，期望让同学临危不乱，从容迎接放榜一刻。(预计7月初推出)

Appeal攻略

  • 万一DSE成绩未如理想，且考生对分数存有合理怀疑，应如何应对？申请成绩覆核（Appeal）或许能争取「加分」！《星岛教育》整理了DSE覆核成绩的关键资讯，详细拆解覆核的申请手续及重要日程，助大家了解这个重要机制。(预计7月初推出)

海外及内地升学攻略

  • 《星岛教育》搜罗英国、澳洲、美国及内地四大热门升学地区的最新资讯，协助同学了解当地知名学府、课程及其他重要入学资讯。(预计7月底推出)

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

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