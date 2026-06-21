英国升学｜Winchester College 英国最古老九大公学之一 特设「Div课程」

Winchester College不仅是英国乃至全球享负盛名的寄宿制贵族男校，更是九大公学中历史最悠久的一间。学校由温彻斯特主教William of Wykeham于1382年创立，他亦是一名杰出建筑师。学校是英国第一间免费招收清贫学生的大学预备学校，开创了英国公学教育的历史。

「Div课程」独树一帜

学校FB图片

学校校训为「Manners Makyth Man」（礼仪造就人），体现了学校对品德教育的重视，强调应以个人修养而非出身论英雄。

学校提供多元且广泛的学术课程，当中最具特色的莫过于「Div课程」。作为该校独有的教育模式，「Div课程」涵盖从古典时期至早期现代的英语文学、语言、科学、政治、社会学及艺术等多个领域。此课程不受任何考试限制，旨在培养学生的批判思考与表达能力，兼具高度自由与现代化理念，是一门极具创新精神的教育项目。

2025年A-Level考试中，44%学生达到A*级成绩，75%达到A*至A，92%取得A*至B等级的成绩。

GCSE考试方面，93%学生的成绩达到9至7分，58%为9至8分。得益于Div课程，学生在古典学科、数学及人文社科类科目表现尤为突出。

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中古风与现代设施

校园坐落于历史悠久的温彻斯特古城，建筑多为中世纪及文艺复兴时期风格，与温彻斯特大教堂相邻，文化底蕴深厚。校内大型图书馆藏书逾10万册，包括12世纪珍贵手稿、早期印刷书籍及古典文献，是英国中学藏书最丰富之一。

科学中心配备标准化实验室；艺术中心涵盖画廊、工作室、音乐学校及小型剧院；音乐学校设有多个音乐厅及练习室。体育设施一应俱全，包括橄榄球、曲棍球、网球、篮球、室内泳池、赛艇河道等。

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目前，Winchester College约有700多名学生。学校自2022年起开始招收女生，并将于2026年9月起开放六年级（Sixth-form）女生寄宿。校内共有10栋宿舍，学生拥有充足的个人空间，新建的宿舍大楼毗邻体育中心，每间均配备独立卫浴的单人房及双人房，并设有公共休息室、饭厅、男女共用学习空间及宽敞庭院。

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