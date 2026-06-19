Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国升学｜Sedbergh School 设「牛剑」指导课程 部署升读名牌大学

升学攻略
更新时间：12:00 2026-06-19 HKT
发布时间：12:00 2026-06-19 HKT

拥有500年历史的Sedbergh School，毗邻Yorkshire Dales与Lake District两座国家公园，环境优美，距离曼城机场（Manchester Airport）约90分钟车程。目前学校有逾500名学生，绝大多数为寄宿生，相较其他学校，国际学生有更多机会在纯英语环境中生活及与同侪交流，从而提升语言能力。由于多数学生周末留宿校园，校方亦安排多元活动及学术课程供寄宿生参与。

拔尖计划培育尖子

Sedbergh School有不少学生升读牛津大学或其他名校。新华社图片
Sedbergh School有不少学生升读牛津大学或其他名校。新华社图片

学校开设了「9 STAR拔尖计划」，从Year 9起便发掘及培育具潜质的优秀学生，教授课堂以外的知识，并训练他们的逻辑思维、表达能力，以及解难技巧。参与该计划的学生不仅学习英文、数学、科学及外语，还会涉猎哲学、学习技巧、知识论及商业概论等范畴。

延伸阅读：英国升学｜Godolphin School 一系列升学就业计划 助学生探索方向

此外，学生还有机会在Year 10加入学校的「牛剑」指导课程（Oxbridge Preparation Programme），参观剑桥大学，并在大学招生导师的带领下，了解最新入学资讯等。曾修读该课程的学生毕业后大多升读牛津、剑桥或其他顶尖大学。

Sedbergh School的课外活动丰富，其中运动项目最为多元。除了榄球、板球、短跑、曲棍球、田径及网球等活动外，较具特色的户外运动还包括航海、马术、射击与洞穴探索。校内配备相应的设施，包括网球场、体育大楼、射击训练场、游泳池等。

其中，板球运动自1910年代起便已开办训练课程，多年来培育出不少晋身本地或国家队，乃至远赴亚洲发展的职业板球选手。气枪射击亦为全年进行的项目，学生参与室内及室外的射击训练，并远赴南非及加拿大参赛。

延伸阅读：英国升学｜King's College, Taunton 全英顶尖设计与科技学校

多元体育音乐活动

除此之外，学校自1881年开始，举办名为Wilson Run的10公里长跑赛，且延续至今。

另外，学校每年举办超过70场音乐活动，涵盖合唱团、管弦乐团、管乐队，以及极具特色的风笛与鼓乐队（Pipes and Drums Corps）。校方亦提供丰富演出机会，从小型非正式的「Play & Listen」音乐会，到每周的全校集会，乃至于鲍威尔音乐厅与赫斯特中心举行的大型音乐会。

「Oh!爸妈」授权转载

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
13小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
17小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
2小时前
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
15小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
2026-06-18 10:00 HKT
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
23小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
2026-06-18 09:00 HKT
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
3小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT