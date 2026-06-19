英国升学｜Sedbergh School 设「牛剑」指导课程 部署升读名牌大学

拥有500年历史的Sedbergh School，毗邻Yorkshire Dales与Lake District两座国家公园，环境优美，距离曼城机场（Manchester Airport）约90分钟车程。目前学校有逾500名学生，绝大多数为寄宿生，相较其他学校，国际学生有更多机会在纯英语环境中生活及与同侪交流，从而提升语言能力。由于多数学生周末留宿校园，校方亦安排多元活动及学术课程供寄宿生参与。

拔尖计划培育尖子

Sedbergh School有不少学生升读牛津大学或其他名校。新华社图片

学校开设了「9 STAR拔尖计划」，从Year 9起便发掘及培育具潜质的优秀学生，教授课堂以外的知识，并训练他们的逻辑思维、表达能力，以及解难技巧。参与该计划的学生不仅学习英文、数学、科学及外语，还会涉猎哲学、学习技巧、知识论及商业概论等范畴。

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此外，学生还有机会在Year 10加入学校的「牛剑」指导课程（Oxbridge Preparation Programme），参观剑桥大学，并在大学招生导师的带领下，了解最新入学资讯等。曾修读该课程的学生毕业后大多升读牛津、剑桥或其他顶尖大学。

Sedbergh School的课外活动丰富，其中运动项目最为多元。除了榄球、板球、短跑、曲棍球、田径及网球等活动外，较具特色的户外运动还包括航海、马术、射击与洞穴探索。校内配备相应的设施，包括网球场、体育大楼、射击训练场、游泳池等。

其中，板球运动自1910年代起便已开办训练课程，多年来培育出不少晋身本地或国家队，乃至远赴亚洲发展的职业板球选手。气枪射击亦为全年进行的项目，学生参与室内及室外的射击训练，并远赴南非及加拿大参赛。

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多元体育音乐活动

除此之外，学校自1881年开始，举办名为Wilson Run的10公里长跑赛，且延续至今。

另外，学校每年举办超过70场音乐活动，涵盖合唱团、管弦乐团、管乐队，以及极具特色的风笛与鼓乐队（Pipes and Drums Corps）。校方亦提供丰富演出机会，从小型非正式的「Play & Listen」音乐会，到每周的全校集会，乃至于鲍威尔音乐厅与赫斯特中心举行的大型音乐会。

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