英国升学｜Magdalen College School 「牛剑」录取率逾20%

对于不少送子女赴英升学的家庭而言，牛津、剑桥大学都是梦寐以求的顶尖学府。成立于1480年的Magdalen College School，与牛津大学保持着千丝万缕的联系，2008年更荣获《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）「年度私立学校」殊荣，是名副其实的精英学府。

成绩顶尖 重视艺术

剑桥大学 (新华社图片)

Magdalen College School（下称MCS）坐落于英国牛津市南部。创校之初，学校隶属牛津大学Magdalen College，专为学院唱诗班男孩及当地学术出众的孩童提供教育。时至今日，MCS与牛津大学依旧保持紧密联系，会定期邀请牛津大学的教授到校内办讲座，让学生开拓眼界。

另外，学校的公开试成绩十分亮眼，常年位居A-Level排名前列。2025年，在A-Level考试中取得A*至B级成绩的比例高达93%；同年，40%GCSE考生在10个科目中夺得9至8分的佳绩。

延伸阅读：英国升学｜Godolphin School 一系列升学就业计划 助学生探索方向

2020年共有82名毕业生获牛津或剑桥录取，录取率高达23.2%，其余毕业生亦纷纷入读世界顶尖学府继续深造。

除了学术成绩卓越，MCS在艺术领域的表现同样耀眼。学校与牛津大学Magdalen College的唱诗班长期保持紧密合作，悉心培育并输送优秀歌手，延续数百年的音乐传统。

戏剧教育方面，校内每个学生每年均有机会参与至少两个演出，涵盖古希腊剧及大型音乐剧，部分剧目更登上爱丁堡国际艺穗节（Edinburgh Festival Fringe）、牛津剧院主舞台，甚至在Cherwell河畔上演户外莎士比亚剧。学校期望透过经典文本与作品，让学生接触多元戏剧形式，同时鼓励高年级学生尝试导演、制作甚至编写原创剧本，累积宝贵实战经验。

延伸阅读：英国升学｜King's College, Taunton 全英顶尖设计与科技学校

多元游学 拓阔视野

MCS每年举办多样化的国内外住宿游学活动，项目紧扣学科主题，包括前往印度的地理考察、走访希腊和意大利的古典文学之旅，以及远赴纽约的艺术文化体验。英国境内的足迹同样遍及各地，涵盖诺森伯兰郡、北威尔斯及德云郡等多个别具特色的地区。

校内各大社团亦定期组织出游活动，将兴趣延伸至课堂以外。网球选手可远赴西班牙交流；音乐部门曾带领学生前往斯洛文尼亚；戏剧爱好者则可参与爱丁堡国际艺穗节，亲身感受世界级艺术节的氛围。

「Oh!爸妈」授权转载

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<