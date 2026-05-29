小一统一派位2026︱6.3放榜 两校长授「叩门」面试攻略 切忌催谷及「撒网」

25学年已接近尾声，中小学的派位结果亦快将公布，其中升小「统一派位」结果，就将于下周三（6月3日）公布，家长除可在当日早上10时起，透过「小一入学电子平台」查阅结果，教育局亦会在下周三至四（6月3至4日），透过邮递或短讯方式通知家长。Elsie知道，近日不少学校已上载申请候补学位的资讯，方便家长有需要时可立即「叩门」。然而，「叩门」除了带齐文件，事前亦要有所准备。Elsie日前跟身兼香港资助小学校长会主席的油蔴地天主教小学（海泓道）校长陈淑仪及圣安当小学校长李伟锋倾过，两名校长均为家长提供了实用的备战建议外，更分享其面试内容。

「拼搏」家长影响胜算

向来深受家长欢迎的油蔴地天主教小学（海泓道），每年小一放榜后，均有不少家长带子女前往「叩门」。校长陈淑仪跟Elsie分享，虽然近年适龄学童减少，原则上获派首3志愿的比率应会上升，然而，实际情况下，还要视乎「拼搏型」的家长会否相对多，从而影响派位成功率。「从往年小一『自行分配学位』和『统一派位』后的注册情况，以及预留作小一留级生的名额等数据来看，我们的小一『叩门位』大约有8至15个，具体数目视乎实际情况而定，数字与往年相若。」

「叩门」阶段会有面试，而油天的面试设两轮，首轮会让所有申请者参与，再按表现挑选进入次轮面试。「当申请者能力相若时，我们会考虑家长有否以『1-1-1』（即『自行分配学位』及『统一派位』甲、乙部均首选本校）或『1-1』选择本校，以此作为甄选参考。」陈校长说，该校重视申请者的中、英、普通话表达能力，以及数理逻辑思维。

油天重礼貌及解难

「我们会邀请小朋友认字、朗读、看图、选择及回答问题。但礼貌及学习态度才是首要条件，例如留意他们见到老师时会否主动打招呼、面试完结会否说『谢谢』等。」陈校长强调，面试题目的程度符合5至6岁幼儿水平，家长毋须过度紧张准备。「有些内容如逻辑思维小游戏、日常生活情境题等，幼儿是无法预先背诵的，老师正是希望从中观察他们的思维及解决问题的能力。」

面试前，家长可以为子女作甚么准备？陈校长就认为可带小朋友到心仪学校附近逛逛，认识周围环境。「家长切忌向子女灌输『一定要考入』的讯息，否则会让他们产生压力。」陈校长提醒家长，平日可多与子女玩英语游戏、唱歌、说故事，鼓励他们多表达感受；她直言不建议家长过分「催谷」，毕竟小朋友只有5、6岁，去到陌生地方面试难免紧张，家长不应再给予无谓压逼。

坊间不少「过来人」说小朋友的「个人履历」（Portfolio）设计得越多、越精美便越好，陈校长就建议最多为5页纸，并须于报名时一并提交。「家长须附上幼稚园高班学业成绩表、体艺活动、比赛得奖及服务等资料副本，以展示子女的学习经历及校外成就，并以双面影印。」

延伸阅读：教育局更新资助小学未来路向优化方案 「叩门位」安排延长三个学年

圣安当考表达能力

至于观塘区的圣安当小学亦深受区内家长欢迎。校长李伟锋说，教育局自2023/24学年起，将小一每班「叩门位」由2个减至1个，而该校有5班小一，故只有5个「叩门位」。虽然学位减少，但李校长指校方会约见所有「叩门」申请者，但「1-1-1」的申请者会获优先考虑。

收生准则方面，圣安当小学主要考核申请者的中、英、数基础知识，李校长同Elsie讲，程度以幼稚园高班（K3）为主，考核内容包括朗读中文词语、辨认英文字母及单位数加减运算等。「小朋友须朗读简单的英文生字、进行生字配对，老师亦会以英语与他们简单交谈。」此外，小朋友须预备一本中文或英文图书，与老师分享故事内容及喜爱该书原因，让老师从中观察他们的表达能力。值得注意的是，老师会在分组、等候及面试期间，从旁观察小朋友，留意他们是否有礼貌、具备耐性，以及与同伴相处时的表现。

延伸阅读：小一入学︱全港36校网首三志愿成功率统计 哪5个校网成功率最高？

讲到派位，李校长说，明白部分家长的焦虑心情，但他劝喻家长，切忌「渔翁撒网」，到太多小学「叩门」。「家长应精挑2至3间最心仪的学校去面试，以免小朋友过度疲累。」他提醒，同区学校的面试日子大多相近，带着孩子频扑赶场，反而可能影响表现。

最后，李校长又向Elsie分享了一个印象深刻的例子，「曾有一名小朋友排队等候时排在最后，当他看到前面的同学不守秩序，便主动上前提醒，并举例说：『如果你乱跑，就会跌倒弄伤。』」

李校长大赞该名小朋友懂得关心别人，且能设身处地为人着想，加上面试表现出色，分享自备图书时毋须看着书本，足见他有认真阅读，且具备表达能力，最终成功突围而出。

若有任何家长关心的话题，欢迎报料。电邮：[email protected]。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

