英国升学｜Berkhamsted School 全英首创小型MBA课程

Berkhamsted School创立于1541年，是英国伦敦地区寄宿中学中成绩最优异的学府之一。与同区其他成绩相近的学校相比，其学费更为便宜，性价比更高。学校不但获《财富》（Fortune）杂志评为2023年度全球最佳250间寄宿学校之一，更设有全英首创的小型MBA商科课程，致力培育具国际视野的未来商业领袖。

钻石模式教学

学校开设小型MBA课程。示意图

学校虽属男女校，但在中学阶段实施独特的「钻石模式」（Diamond Model）。从中一（Year 7）至中五（Year 11），男女生会分班上课；直至中六及中七（Year 12-13），才恢复男女同班教学。学校期望透过此安排，帮助学生突破性别定型（Gender Stereotype），让他们可更专注发展自身兴趣与专长——例如女生可投入木工学习，男生亦可尽情探索艺术领域。

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Berkhamsted School的毕业生普遍能获罗素集团（The Russell Group）大学录取，其中更有不少学生考入牛津与剑桥大学。这份亮眼成绩，源自学校采纳由伦敦大学学院（UCL）、伦敦国王学院（KCL）讲师及英国心理学会成员Dr. Guy Claxton所提倡的Building Learning Power（BLP）教学理念。BLP不仅重视学术表现，更着重塑造学生性格与培养学习习惯，为年轻人奠定终身学习的基础。

学校与Ashridge Business School合作，开设全英首创的小型MBA课程，作为高中商科的增值课程。课程设计强调实务导向，透过市场战略、营销等大学程度课题，让学生亲身体验商业运作实况，将理论知识应用于真实世界。课程不仅能拓展学生视野，更丰富其大学申请所需的「个人陈述」内容，提升进入理想学府的竞争力。

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体育表现出色

Berkhamsted School融合早期维多利亚式建筑与现代化设施，既保留历史风貌，亦不断更新校内设施，包括艺术及设计中心、室内暖水泳池、图书馆、体育馆，以及一座可容纳500人、设备完善的剧院。

此外，学校在体育方面亦表现突出，游泳队与曲棍球队水准甚高，经常参与国内外比赛并屡获殊荣。

另外，「爱丁堡奖励计划」（Duke of Edinburgh's Award）及海陆空三军训练（Combined Cadet Force，CCF）等活动亦深受学生欢迎。

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