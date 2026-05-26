耀中幼教体验日现正接受报名 助中学生探索幼教升学路

中学文凭试（DSE）笔试经已圆满结束，应届考生是时候为未来的升学路向作好规划。若同学对幼儿教育课程抱有浓厚兴趣，不妨参与即将举行的「耀中幼教体验日2026」，活动可让有意投身幼教界的学生，亲身体验儿童发展专业的真实面貌，场内更提供升学及职涯导向的专业意见，有兴趣的同学记得提早于网上登记。

根植耀中幼教教学法

耀中幼教学院由非牟利的耀中教育机构创办，其前身为2008年成立的耀中社区书院，并于2014年获政府认可开办幼儿教育高级文凭课程。2018年，书院正式升格为耀中幼教学院，成为香港以及亚洲首间以幼儿教育为重点的本科学院，并推出首个幼儿教育学士（荣誉）学位课程。现时，学院除提供学士学位外，亦设有高级文凭、文凭及其他专业培训课程，为有志投身幼教人士提供全面的进修机会。

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在教学理念上，学院根植于「耀中幼教教学法」，并结合创新项目与最新研究。学院不仅培育幼儿教育从业员，更与耀中国际学校的师生共享学术研究和教学成果，从而提升教学质素。

实务经验是幼教培训的重要一环，耀中幼教学院的学生在一至二年级期间，需完成为期8周的实习。学生将获派往不同的幼儿教育机构，在学院实习主管及具资历的驻校导师监督下观察日常运作，并逐步参与前线教学工作。此外，幼儿教育（荣誉）学士及高级文凭的毕业生，更可获取4个幼教相关的专业资格，包括：教育局的注册幼稚园教师；社会福利署的注册幼儿工作员、幼儿中心主管及特殊幼儿工作员；同时亦具备资格修读教育局认可的幼稚园校长证书课程。

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为了让中学生更深入了解学院特色及行业发展，「耀中幼教体验日2026」将分两场举行，6月首场专为中六应届毕业生而设，7月次场则欢迎中四及中五学生参与。活动包括协助学生认识自身兴趣与潜能的职涯探索、课程结构简介、专家分享儿童发展研究如何回应社会需求，以及让参加者亲身体验「从游戏中学习」教学模式的互动工作坊。

耀中幼教体验日2026

日期：首场 6月2日（周二）；次场 7月7日（周二）

时间：10：00至16：00

对象：首场 中六学生；次场 中四至中五学生

地址：香港仔田湾田湾山道2号

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