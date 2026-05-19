英中插班｜圣若瑟书院 5.20起招收插班生 校方提供申请贴士

传统男校名校圣若瑟书院一向深受家长欢迎，更孕育出多位政商界名人。每年中一招生均吸引大批家长为儿子报名，若未能成功在初中入读，现时仍有申请机会。圣若瑟书院将于明天（5月20日）起至6月10日，接受中二至中四的插班入学申请，有意为儿子报读的家长切勿错过。

校友阵容鼎盛

位于中西区的圣若瑟书院是一所历史悠久的资助男校，创校于1875年，为喇沙会（基督学校修士会）首间在香港开办的学校。作为天主教学校，圣若瑟书院致力推动全人教育，除重视学术成就，亦着重培养学生的品德修养、责任感及服务精神。学校以「勤劳与美德」为校训，在基督宗教价值的薰陶下，培育勤奋自律、品行端正及具承担精神的新一代。

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该校在学术及体育等方面均有卓越表现。学术上，2024年诞生首位中学文凭试（DSE）「超级状元」廖俊翔，去年整体DSE成绩持续优异。体育方面，更是屡创佳绩，今年不但勇夺「学界足球精英赛」亚军，校内泳队成绩更是长年名列前茅，早在90年代已曾连续三年称霸学界泳赛，亦有学生在学期间获选为游泳港青代表。

圣若瑟书院创校逾150年，校友阵容鼎盛，涵盖政商及学术界，包括香港中文大学校长卢煜明、前香港大学副校长李焯芬、前医院管理局主席梁智鸿、东亚银行执行主席李国宝及资深大律师石永泰等。此外，该校亦培育出不少演艺界人才，如著名DJ林海峰、唱片监制赵增熹、刚完成红馆演唱会的艺人方力申、唱作歌手林家谦、许廷铿及梁钊峰等。

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就新学年的插班申请，《星岛教育》向圣若瑟书院查询。校方表示，所有中二至中四插班申请者均须参加笔试，考核科目包括中文、英文及数学；未能出席笔试者，将不获进一步考虑。校方会根据笔试成绩，甄选合适申请者进入下一阶段面试，并从多方面作综合评估，包括学业成绩、课外活动表现、操行及面试表现等，以全面审视申请者的学术能力、品格素养及发展潜质。

是次插班申请一律只接受亲自递交表格（不接受邮寄、传真及电邮申请），成功申请者将于6月18日或之前，透过电邮获邀参与6月27日举行的笔试。

圣若瑟书院招收插班生资料

年级：中二至四

申请日期：5月20日至6月10日

申请所需文件：

1. 申请表格（需于学校网页下载）

2. 身份证明文件副本

3. 最近两年成绩表副本

4. 其他相关的证明文件（如有）

5. 入学考试费用 $75（可透过支付宝或 PayMe 支付）

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