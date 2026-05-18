HKU SPACE 6.6办开放日 线上线下同步进行
更新时间：15:36 2026-05-18 HKT
发布时间：15:36 2026-05-18 HKT
发布时间：15:36 2026-05-18 HKT
在人工智能（AI）重塑工作、学习及生活模式的时代，香港大学专业进修学院（HKU SPACE）将于6月6日（周六）举办 OPEN SPACE 开放日，并以线上线下同步形式进行，设有超过80场精彩活动，涵盖「AI与科技」、「商业及金融」、「语言文化」、「精致生活」、「专业发展」、「身心健康」及「DSE升学规划」等多个主题，为不同年龄及背景的您提供学习与探索机会。
三大重点讲座
今年OPEN SPACE以紧扣AI时代发展趋势，结合专业发展、升学规划与生活探索为活动焦点，协助大家更清晰地掌握未来方向。当日设三大重点讲座，如立法会议员邓飞剖析「155规划「主动对接、把握机遇」的教育发展方向」; Google Cloud 策略顾问翁伟基分享与「AI共存：重新定义隐私、生产力与日常学习」; 以及资深心理辅导师岑杏贤与学院课程主任郭杰韵博士深入探讨「从『沟而不通』到『真沟通』：活用辅导技巧，开创职场家庭双赢」。
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除重点讲座外，超过80场不同主题的精彩讲座，主题涵盖7大类别，包括：「AI与科技」、「商业及金融」、「身心健康」、「精致生活」、「专业发展」、「语言文化」及「DSE升学规划」。无论是想提升竞争力的在职人士，还是正为升学及职涯作规划的学生，均可透过活动汲取新的知识，规划未来学习与发展的路向。
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OPEN SPACE开放日
- 日期：6月6日（周六）
- 时间：11：00至18：00
- 地点：香港金钟道95号统一中心6楼
- 备主：费用全免
- 详情及登记:>>按此<<
诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
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