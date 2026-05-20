SSSDP 2026｜资助金额有多少？合资格副学位课程/学费一览 附报读方法
发布时间：07:00 2026-05-20 HKT
本地升学有不少选择，政府推出的「指定专业／界别课程资助计划」（SSSDP），为合资格的自资院校学士或副学位课程学生，提供资助，减轻经济压力。应届中学文凭试（DSE）考生除了考虑「八大」，也可以做定两手准备，留意SSSDP当中，有没有适合自己报读的课程。《星岛教育》今次整理了SSSDP相关资讯，更列出逾30个副学位课程，涵盖护理学、酒店管理、体育及康乐管理等范畴，课程学费及学额数据，方便考生部署升学未来。
SSSDP｜计划简介
「指定专业／界别课程资助计划」（Study Subsidy Scheme for Designated Professions/Sectors）简称SSSDP，由政府在2015/16学年开始推行，资助学生修读指定的全日制经本地评审自资学士学位课程。计划旨在增加相关课程的学额、为特定行业培育人才及支持自资专上教育界健康发展。
其后政府逐步扩大资助范围，涵盖衔接学位课程与副学位课程。在2026/27学年，SSSDP将提供约4700个自资学士资助学额，及约2100个自资副学位资助学额，
资助金额
因应课程类别，SSSDP的资助金额或会不同。在2026/27学年，学生可获以下资助：
- 实验室为本的学士学位课程：每年可获达81,450元资助
- 非实验室为本的学士学位课程：每年可获达46,780元资助。
- 实验室为本的应用学位课程：每年可获达89,620元资助
- 非实验室为本的应用学位课程：每年可获达51,880元资助
- 实验室为本的副学位课程：每年可获达40,730元资助
- 非实验室为本的副学位课程：每年可获达23,390元资助
2026/27学年的资助，与2025/26学年相同，资助金额或会按年调整。
开办SSSDP第一年学士学位及衔接学位课程的院校
- 香港珠海学院
- 香港都会大学
- 香港树仁大学
- 圣方济各大学
- 香港恒生大学
- 东华学院
- 香港伍伦贡学院
- 职业训练局 - 香港高等教育科技学院
开办SSSDP副学位课程的院校
- 港专学院
- 香港专业进修学校
- 香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院
- 香港都会大学
- 香港都会大学 – 李嘉诚专业进修学院
- 圣方济各大学
- 东华学院
SSSDP｜课程申请资格
- 只接受本地生申请
- 如果申请学士学位课程，DSE的成绩通常至少须达到「332A」，即在中文科及英文科考获3级或以上，数学科2级或以上，公民与社会发展科「达标」。不同院校及课程的收生要求或会不同，例如圣方济各大学和香港恒生大学等，要求至少一科选修科达2级；香港都会大学则要求两科达2级。
- 如果申请副学位课程，DSE的成绩至少须五科(包括英文与中文)达到2级或以上。
- 如果是非DSE考生的申请人，请留意院校网站及SSSDP网站，了解相应的入学要求
SSSDP｜报读方法
SSSDP第一年学士学位课程报读方法
主要透过大学联合招生办法(JUPAS)报读，详情可以留意JUPAS网站。另外，院校亦可以直接录取非应届JUPAS的本地生，但取录人数不得超过各指定课程资助学额的20%。
SSSDP衔接学位课程报读方法
学生可以直接向院校报读心仪课程，详情请留意院校网站。
SSSDP副学位课程报读方法
学生可以直接向院校报读课程。如果是应届DSE考生，则可透过专上课程电子预先报名平台 (E-APP)，在DSE放榜前申请。
SSSDP副学位课程介绍
根据SSSDP网站，在26/27学年，有7间院校开办合共30多个获资助的副学位课程。《星岛教育》整理了课程资讯，当中列出的学费，都已经扣除SSSDP最高资助金额。
SSSDP副学位课程︱港专学院
网络安全高级文凭（检测及合规）
- 资助学额：30
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$47,378
- 课程详细资讯：>>按此<<
体适能、教练及运动管理高级文凭
- 资助学额：55
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$35,594
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旅游业管理高级文凭（航空及机场营运/西式厨艺/酒店款待）
SSSDP副学位课程︱香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院
应用智能科技高级文凭
- 资助学额：35
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
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社区营养高级文凭
- 资助学额：25
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$20,520 (学费正待教育局审批)
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食品健康及商业管理学高级文凭
- 资助学额：20
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$23,950 (学费正待教育局审批)
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食品科学及安全高级文凭
- 资助学额：25
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$20,520 (学费正待教育局审批)
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社康照顾高级文凭
- 资助学额：50
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$23,950 (学费正待教育局审批)
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医疗及保健产品管理高级文凭 (医疗及保健产品/医疗及保健服务)
体育及康乐管理高级文凭
- 资助学额：130
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
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运动教练学及运动表现高级文凭
- 资助学额：170
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
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酒店管理高级文凭
- 资助学额：45
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
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旅游、会展及节目管理高级文凭
- 资助学额：45
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
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旅游及酒店管理高级文凭
资助学额：75
修业期：2年
2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
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SSSDP副学位课程︱香港专业进修学校
电脑学高级文凭（流动应用程式及游戏开发）
- 资助学额：35
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$35,594
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创意设计及媒体高级文凭（数码影像／视觉传达）
- 资助学额：40
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$18,254
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SSSDP副学位课程︱香港都会大学
精神科护理学高级文凭
- 资助学额：56
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：详情请向院校查询
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SSSDP副学位课程︱香港都会大学 – 李嘉诚专业进修学院
工程学高级文凭（土木工程）
- 资助学额：40
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$31,220
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创意文化及艺术实践高级文凭
- 资助学额：45
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$26,620
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医疗护理高级文凭
- 资助学额：400
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$33,420
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健康及分子检测高级文凭
- 资助学额：20
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$33,420
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度假区及主题乐园管理高级文凭
- 资助学额：30
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$43,960
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旅游及航空业高级文凭
- 资助学额：25
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$43,960
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旅游及款待业高级文凭
- 资助学额：20
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$43,960
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SSSDP副学位课程︱圣方济各大学
设计学高级文凭
- 资助学额：35
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$35,290
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电影与媒体制作高级文凭
- 资助学额：30
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$23,980
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普通科护理学高级文凭
- 资助学额：35
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$64,120
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健康护理高级文凭
- 资助学额：180
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$29,690
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配药高级文凭
- 资助学额：130
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$31,390
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款待管理学高级文凭
- 资助学额：25
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$44,830
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SSSDP副学位课程︱东华学院
健康科学高级文凭
- 资助学额：50
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$45,980
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护理学高级文凭
- 资助学额：80
- 修业期：2年
- 2026/27学年一年级学费：$63,930
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注：本文列出的学费，均已扣除SSSDP最高资助金额；本文列出的学费、学额及其他收生资讯，均以院校公布为准。
资料来源：SSSDP网站、Concourse网站及院校网站