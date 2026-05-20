SSSDP 2026｜资助金额有多少？合资格副学位课程/学费一览 附报读方法

本地升学有不少选择，政府推出的「指定专业／界别课程资助计划」（SSSDP），为合资格的自资院校学士或副学位课程学生，提供资助，减轻经济压力。应届中学文凭试（DSE）考生除了考虑「八大」，也可以做定两手准备，留意SSSDP当中，有没有适合自己报读的课程。《星岛教育》今次整理了SSSDP相关资讯，更列出逾30个副学位课程，涵盖护理学、酒店管理、体育及康乐管理等范畴，课程学费及学额数据，方便考生部署升学未来。

SSSDP｜计划简介

「指定专业／界别课程资助计划」（Study Subsidy Scheme for Designated Professions/Sectors）简称SSSDP，由政府在2015/16学年开始推行，资助学生修读指定的全日制经本地评审自资学士学位课程。计划旨在增加相关课程的学额、为特定行业培育人才及支持自资专上教育界健康发展。

其后政府逐步扩大资助范围，涵盖衔接学位课程与副学位课程。在2026/27学年，SSSDP将提供约4700个自资学士资助学额，及约2100个自资副学位资助学额，

资助金额

因应课程类别，SSSDP的资助金额或会不同。在2026/27学年，学生可获以下资助：

实验室为本的学士学位课程：每年可获达81,450元资助

非实验室为本的学士学位课程：每年可获达46,780元资助。

实验室为本的应用学位课程：每年可获达89,620元资助

非实验室为本的应用学位课程：每年可获达51,880元资助

实验室为本的副学位课程：每年可获达40,730元资助

非实验室为本的副学位课程：每年可获达23,390元资助

2026/27学年的资助，与2025/26学年相同，资助金额或会按年调整。

开办SSSDP第一年学士学位及衔接学位课程的院校

香港珠海学院

香港都会大学

香港树仁大学

圣方济各大学

香港恒生大学

东华学院

香港伍伦贡学院

职业训练局 - 香港高等教育科技学院

开办SSSDP副学位课程的院校

港专学院

香港专业进修学校

香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院

香港都会大学

香港都会大学 – 李嘉诚专业进修学院

圣方济各大学

东华学院

SSSDP｜课程申请资格

只接受本地生申请

如果申请学士学位课程，DSE的成绩通常至少须达到「332A」，即在中文科及英文科考获3级或以上，数学科2级或以上，公民与社会发展科「达标」。不同院校及课程的收生要求或会不同，例如圣方济各大学和香港恒生大学等，要求至少一科选修科达2级；香港都会大学则要求两科达2级。

如果申请副学位课程，DSE的成绩至少须五科(包括英文与中文)达到2级或以上。

如果是非DSE考生的申请人，请留意院校网站及SSSDP网站，了解相应的入学要求

SSSDP｜报读方法

SSSDP第一年学士学位课程报读方法

主要透过大学联合招生办法(JUPAS)报读，详情可以留意JUPAS网站。另外，院校亦可以直接录取非应届JUPAS的本地生，但取录人数不得超过各指定课程资助学额的20%。

SSSDP衔接学位课程报读方法

学生可以直接向院校报读心仪课程，详情请留意院校网站。

SSSDP副学位课程报读方法

学生可以直接向院校报读课程。如果是应届DSE考生，则可透过专上课程电子预先报名平台 (E-APP)，在DSE放榜前申请。

SSSDP副学位课程介绍

根据SSSDP网站，在26/27学年，有7间院校开办合共30多个获资助的副学位课程。《星岛教育》整理了课程资讯，当中列出的学费，都已经扣除SSSDP最高资助金额。

SSSDP副学位课程︱港专学院

网络安全高级文凭（检测及合规）

资助学额： 30

30 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $47,378

$47,378 课程详细资讯：>>按此<<

体适能、教练及运动管理高级文凭

资助学额： 55

55 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $35,594

$35,594 课程详细资讯：>>按此<<

旅游业管理高级文凭（航空及机场营运/西式厨艺/酒店款待）

资助学额： 50

50 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $35,594

$35,594 航空及机场营运课程详细资讯：>>按此<<

西式厨艺课程详细资讯：>>按此<<

酒店款待课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院

应用智能科技高级文凭

资助学额： 35

35 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $39,780 (学费正待教育局审批)

$39,780 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

社区营养高级文凭

资助学额： 25

25 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $20,520 (学费正待教育局审批)

$20,520 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

食品健康及商业管理学高级文凭

资助学额： 20

20 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $23,950 (学费正待教育局审批)

$23,950 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

食品科学及安全高级文凭

资助学额： 25

25 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $20,520 (学费正待教育局审批)

$20,520 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

社康照顾高级文凭

资助学额： 50

50 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $23,950 (学费正待教育局审批)

$23,950 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

医疗及保健产品管理高级文凭 (医疗及保健产品/医疗及保健服务)

资助学额： 100

100 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $23,950 (学费正待教育局审批)

$23,950 (学费正待教育局审批) 医疗及保健产品课程详细资讯：>>按此<<

医疗及保健服务课程详细资讯：>>按此<<

体育及康乐管理高级文凭

资助学额： 130

130 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $39,780 (学费正待教育局审批)

$39,780 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

运动教练学及运动表现高级文凭

资助学额： 170

170 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $39,780 (学费正待教育局审批)

$39,780 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

酒店管理高级文凭

资助学额： 45

45 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $39,780 (学费正待教育局审批)

$39,780 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

旅游、会展及节目管理高级文凭

资助学额： 45

45 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $39,780 (学费正待教育局审批)

$39,780 (学费正待教育局审批) 课程详细资讯：>>按此<<

旅游及酒店管理高级文凭

资助学额：75

修业期：2年

2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)

课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港专业进修学校

电脑学高级文凭（流动应用程式及游戏开发）

资助学额： 35

35 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $35,594

$35,594 课程详细资讯：>>按此<<

创意设计及媒体高级文凭（数码影像／视觉传达）

资助学额： 40

40 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $18,254

$18,254 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港都会大学

精神科护理学高级文凭

资助学额： 56

56 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： 详情请向院校查询

详情请向院校查询 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港都会大学 – 李嘉诚专业进修学院

工程学高级文凭（土木工程）

资助学额： 40

40 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $31,220

$31,220 课程详细资讯：>>按此<<

创意文化及艺术实践高级文凭

资助学额： 45

45 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $26,620

$26,620 课程详细资讯：>>按此<<

医疗护理高级文凭

资助学额： 400

400 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $33,420

$33,420 课程详细资讯：>>按此<<

健康及分子检测高级文凭

资助学额： 20

20 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $33,420

$33,420 课程详细资讯：>>按此<<

度假区及主题乐园管理高级文凭

资助学额： 30

30 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $43,960

$43,960 课程详细资讯：>>按此<<

旅游及航空业高级文凭

资助学额： 25

25 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $43,960

$43,960 课程详细资讯：>>按此<<

旅游及款待业高级文凭

资助学额： 20

20 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $43,960

$43,960 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱圣方济各大学

设计学高级文凭

资助学额： 35

35 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $35,290

$35,290 课程详细资讯：>>按此<<

电影与媒体制作高级文凭

资助学额： 30

30 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $23,980

$23,980 课程详细资讯：>>按此<<

普通科护理学高级文凭

资助学额： 35

35 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $64,120

$64,120 课程详细资讯：>>按此<<

健康护理高级文凭

资助学额： 180

180 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $29,690

$29,690 课程详细资讯：>>按此<<

配药高级文凭

资助学额： 130

130 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $31,390

$31,390 课程详细资讯：>>按此<<

款待管理学高级文凭

资助学额： 25

25 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $44,830

$44,830 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱东华学院

健康科学高级文凭

资助学额： 50

50 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $45,980

$45,980 课程详细资讯：>>按此<<

护理学高级文凭

资助学额： 80

80 修业期： 2年

2年 2026/27学年一年级学费： $63,930

$63,930 课程详细资讯：>>按此<<

注：本文列出的学费，均已扣除SSSDP最高资助金额；本文列出的学费、学额及其他收生资讯，均以院校公布为准。

资料来源：SSSDP网站、Concourse网站及院校网站

