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SSSDP 2026｜资助金额有多少？合资格副学位课程/学费一览 附报读方法

升学攻略
更新时间：07:00 2026-05-20 HKT
发布时间：07:00 2026-05-20 HKT

本地升学有不少选择，政府推出的「指定专业／界别课程资助计划」（SSSDP），为合资格的自资院校学士或副学位课程学生，提供资助，减轻经济压力。应届中学文凭试（DSE）考生除了考虑「八大」，也可以做定两手准备，留意SSSDP当中，有没有适合自己报读的课程。《星岛教育》今次整理了SSSDP相关资讯，更列出逾30个副学位课程，涵盖护理学、酒店管理、体育及康乐管理等范畴，课程学费及学额数据，方便考生部署升学未来。

SSSDP｜计划简介

「指定专业／界别课程资助计划」（Study Subsidy Scheme for Designated Professions/Sectors）简称SSSDP，由政府在2015/16学年开始推行，资助学生修读指定的全日制经本地评审自资学士学位课程。计划旨在增加相关课程的学额、为特定行业培育人才及支持自资专上教育界健康发展。

其后政府逐步扩大资助范围，涵盖衔接学位课程与副学位课程。在2026/27学年，SSSDP将提供约4700个自资学士资助学额，及约2100个自资副学位资助学额， 

资助金额

因应课程类别，SSSDP的资助金额或会不同。在2026/27学年，学生可获以下资助：

  • 实验室为本的学士学位课程：每年可获达81,450元资助
  • 非实验室为本的学士学位课程：每年可获达46,780元资助。

 

  •  实验室为本的应用学位课程：每年可获达89,620元资助
  • 非实验室为本的应用学位课程：每年可获达51,880元资助

 

  • 实验室为本的副学位课程：每年可获达40,730元资助
  • 非实验室为本的副学位课程：每年可获达23,390元资助

2026/27学年的资助，与2025/26学年相同，资助金额或会按年调整。

开办SSSDP第一年学士学位及衔接学位课程的院校

  • 香港珠海学院
  • 香港都会大学
  • 香港树仁大学
  • 圣方济各大学
  • 香港恒生大学
  • 东华学院
  • 香港伍伦贡学院
  • 职业训练局 - 香港高等教育科技学院

开办SSSDP副学位课程的院校

  • 港专学院
  • 香港专业进修学校
  • 香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院
  • 香港都会大学
  • 香港都会大学 – 李嘉诚专业进修学院
  • 圣方济各大学
  • 东华学院

SSSDP｜课程申请资格

  • 只接受本地生申请
  • 如果申请学士学位课程，DSE的成绩通常至少须达到「332A」，即在中文科及英文科考获3级或以上，数学科2级或以上，公民与社会发展科「达标」。不同院校及课程的收生要求或会不同，例如圣方济各大学和香港恒生大学等，要求至少一科选修科达2级；香港都会大学则要求两科达2级。
  • 如果申请副学位课程，DSE的成绩至少须五科(包括英文与中文)达到2级或以上。
  • 如果是非DSE考生的申请人，请留意院校网站及SSSDP网站，了解相应的入学要求

SSSDP｜报读方法

SSSDP第一年学士学位课程报读方法

主要透过大学联合招生办法(JUPAS)报读，详情可以留意JUPAS网站。另外，院校亦可以直接录取非应届JUPAS的本地生，但取录人数不得超过各指定课程资助学额的20%。

SSSDP衔接学位课程报读方法

学生可以直接向院校报读心仪课程，详情请留意院校网站。

SSSDP副学位课程报读方法

学生可以直接向院校报读课程。如果是应届DSE考生，则可透过专上课程电子预先报名平台 (E-APP)，在DSE放榜前申请。

SSSDP副学位课程介绍

根据SSSDP网站，在26/27学年，有7间院校开办合共30多个获资助的副学位课程。《星岛教育》整理了课程资讯，当中列出的学费，都已经扣除SSSDP最高资助金额。

SSSDP副学位课程︱港专学院

网络安全高级文凭（检测及合规）

  • 资助学额：30
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$47,378
  • 课程详细资讯：>>按此<<

体适能、教练及运动管理高级文凭

  • 资助学额：55
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$35,594
  • 课程详细资讯：>>按此<<

旅游业管理高级文凭（航空及机场营运/西式厨艺/酒店款待）

  • 资助学额：50
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$35,594
  • 航空及机场营运课程详细资讯：>>按此<<
  • 西式厨艺课程详细资讯：>>按此<<
  • 酒店款待课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院

应用智能科技高级文凭

  • 资助学额：35
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

社区营养高级文凭

  • 资助学额：25
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$20,520 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

食品健康及商业管理学高级文凭

  • 资助学额：20
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$23,950 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

食品科学及安全高级文凭

  • 资助学额：25
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$20,520 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

社康照顾高级文凭

  • 资助学额：50
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$23,950 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

医疗及保健产品管理高级文凭 (医疗及保健产品/医疗及保健服务)

  • 资助学额：100
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$23,950 (学费正待教育局审批)
  • 医疗及保健产品课程详细资讯：>>按此<<
  • 医疗及保健服务课程详细资讯：>>按此<<

体育及康乐管理高级文凭

  • 资助学额：130
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

运动教练学及运动表现高级文凭

  • 资助学额：170
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

酒店管理高级文凭

  • 资助学额：45
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

旅游、会展及节目管理高级文凭

  • 资助学额：45
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
  • 课程详细资讯：>>按此<<

旅游及酒店管理高级文凭

资助学额：75
修业期：2年
2026/27学年一年级学费：$39,780 (学费正待教育局审批)
课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港专业进修学校

电脑学高级文凭（流动应用程式及游戏开发）

  • 资助学额：35
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$35,594
  • 课程详细资讯：>>按此<<

创意设计及媒体高级文凭（数码影像／视觉传达）

  • 资助学额：40
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$18,254
  • 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港都会大学

精神科护理学高级文凭

  • 资助学额：56
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：详情请向院校查询
  • 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱香港都会大学 – 李嘉诚专业进修学院

工程学高级文凭（土木工程）

  • 资助学额：40
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$31,220
  • 课程详细资讯：>>按此<<

创意文化及艺术实践高级文凭

  • 资助学额：45
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$26,620
  • 课程详细资讯：>>按此<<

医疗护理高级文凭

  • 资助学额：400
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$33,420
  • 课程详细资讯：>>按此<<

健康及分子检测高级文凭

  • 资助学额：20
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$33,420
  • 课程详细资讯：>>按此<<

度假区及主题乐园管理高级文凭

  • 资助学额：30
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$43,960
  • 课程详细资讯：>>按此<<

旅游及航空业高级文凭

  • 资助学额：25
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$43,960
  • 课程详细资讯：>>按此<<

旅游及款待业高级文凭

  • 资助学额：20
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$43,960
  • 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱圣方济各大学

设计学高级文凭

  • 资助学额：35
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$35,290
  • 课程详细资讯：>>按此<<

电影与媒体制作高级文凭

  • 资助学额：30
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$23,980
  • 课程详细资讯：>>按此<<

普通科护理学高级文凭

  • 资助学额：35
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$64,120
  • 课程详细资讯：>>按此<<

健康护理高级文凭

  • 资助学额：180
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$29,690
  • 课程详细资讯：>>按此<<

配药高级文凭

  • 资助学额：130
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$31,390
  • 课程详细资讯：>>按此<<

款待管理学高级文凭

  • 资助学额：25
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$44,830
  • 课程详细资讯：>>按此<<

SSSDP副学位课程︱东华学院

健康科学高级文凭

  • 资助学额：50
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$45,980
  • 课程详细资讯：>>按此<<

护理学高级文凭

  • 资助学额：80
  • 修业期：2年
  • 2026/27学年一年级学费：$63,930
  • 课程详细资讯：>>按此<<

注：本文列出的学费，均已扣除SSSDP最高资助金额；本文列出的学费、学额及其他收生资讯，均以院校公布为准。

资料来源：SSSDP网站、Concourse网站及院校网站
 

↓即睇DSE2026专页↓

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