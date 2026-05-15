JUPAS改选2026︱5.27截止申请 专家预料多少分可获「8大」取录？

中学文凭试(DSE)结束后，中六生又开始要部署升学计划。近日多所院校陆续举办资讯日，相信同学已搜集了不少最新资讯。如同学对升学计划有新想法，想更改大学联合招生办法(JUPAS)的课程选择，最迟就要在5月27日下午5时前，缴交改选费及更新课程，否则就要在DSE后，才有机会再改选。就近年应考DSE及申请JUPAS的人数上升，《星岛教育》特别请学友社学生辅导顾问吴宝城，预计今年文凭试考获几多分才可稳入大学？并分享联招改选策略。

JUPAS改选2026︱料入学分数增加10%

参加JUPAS的人数从去年起持续上升，去年有42916人申请，比前年增加3618人，升幅约9%；而今年则有45273申请JUPAS，比去年增加2357人，升幅约5.5%，比率虽较去年缓和，不过在人数持续上升下，入大学竞争仍然激烈，课程的入学分数很大机会上升，吴宝城预料考生需5科达22分或以上，即比去年增加约10%，才较大机会获「8大」取录。

JUPAS改选2026︱自修生人数增加影响稳定性

吴宝城表示，今年考DSE的自修生人数增加，他们或有机会以Combine cert（合并成绩）报读大学，然而，有关成绩未必能在考试及评核局放榜前的报告显示，增加了学位竞争的不确定性，所以他建议今届的考生应有多重部署，除了适度调整联招课程选择，也要有JUPAS以外的升学选择，例如及早报读自资院校，预先取得有条件取录，减少升学的忧虑。

JUPAS改选2026︱Band A改选策略5个贴士

A1选择最心仪，而收生分数可以一「搏」的课程；A2和A3选相对保守的选择，特别是A3。 可以一「搏」的定义，指考生的分数距离心仪课程去年的下四分位数很接近。 「保守」的定义，是指考生的分数，比心仪课程去年的中位数高5至10%。 预期DSE成绩考得好的同学，可在Band A选「3大」课程，Band B选其他大学。 对DSE成绩未有信心的同学，可在Band A选「3大」以外，相对有信心取录的大学课程，Band B则可以选SSSDP课程。

在改选策略上，吴宝城指最重要的仍是Band A和Band B两个组别，尤其是Band A的3个选择。「A1应选择很心仪，而收生分数可以一『搏』的课程；A2和A3则是保守些的选择，特别是A3。」

吴宝城解释，所谓收生分数可以一「搏」，是指考生的分数，距离心仪课程去年的下四分位数（Lower Quartile）很接近，例如心仪课程的下四分位数是32分，即使考得30或31分都可以一「搏」；至于「保守」的定义，则是考生的分数，比心仪课程的中位数高5至10%，例如心仪课程的中位数是20分，如考生考得21分，都属于稳阵的分数。

预期DSE成绩考得好的同学，吴宝城建议他们可以在Band A选「3大」的课程，Band B选其他大学；如对DSE成绩未有信心的同学，则可以在Band A选「3大」以外，相对有信心取录的大学课程，Band B则可以选「指定专业/界别课程资助计划」（SSSDP）课程。

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JUPAS改选2026︱兴趣VS前景佳?

很多考生在选科时，仍会陷入应选有兴趣?还是行业前景较佳的课程较有保障？吴宝城就认为应是「兴趣行先」，「如没有兴趣，同学即使获大学取录，也会读得很吃力；此外，有些课程即使现时很热门，但同学在4年后毕业，届时有关行业的人力需求或已经饱和，所以我认为应选有兴趣，且相对易入的课程。」

JUPAS改选2026︱如何准备面试？

DSE结束后，部份同学或有机会接到院校的面试通知。吴宝城说，面试前的准备包括认识自己，了解在学业以外的特质、强弱项、自我介绍等；此外，还要包括对学科的认识，例如同一个课程，在不同大学的分别。

「最后，就要了解报读的学科和行业，相关的新闻和议题等，面试时考官未必会问得太深入，但如果考官问起时，同学完全没有认识，就可能被认为对该课程的兴趣不大，或视为『水泡』科目。」吴宝城表示，如同学认为面试表现不俗，也可以把相关课程置于Band A，增加被取录的机会。

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JUPAS改选2026︱及早申请自资院校

因应考生人数上升等环境因素，吴宝城认为考生应同时申请自资院校。他指考生如果在DSE放榜后，确认获得自资院校取录，需缴交约$5000的留位费（不包括报名费）；然而，当JUPAS放榜后，如同学获「八大」或SSSDP课程取录，院校可有退款安排，提醒同学无需担心留位费退款问题，可及早规划升学安排。

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